„Setzen Sie sich zusammen“

Radweg an K 114: Politiker wünschen sich Austausch unter Fahrenhorstern

+ Jetzt noch ein Lastwagen im Begegnungsverkehr, und die Lage für den Radfahrer wird brenzlig. ArchivFoto: Hapke

Fahrenhorst - Von Andreas Hapke. Plädoyers für einen Radweg an der Kreisstraße 114 in Fahrenhorst gab es am Donnerstagabend im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt viele. Das gleichermaßen bewegendste wie nachdrücklichste lieferte Ernst Schrul, der seit 1956 in Warwe wohnt. Er ließ Unfälle auf der Warwer Straße Revue passieren, darunter zwei tödliche. Eines der Opfer war ein Kind, das mit seinem Rad von einem Auto angefahren worden war; das andere war Schruls Onkel Otto Bonkowski, dessen Mofa ein Bus erfasst hatte.