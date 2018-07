Senioren streiten um das Wegerecht

Kurioser Einsatz der Polizei in Brinkum-Nord

Brinkum-Nord - Einen kuriosen Streit unter Senioren musste die Polizei am Samstag gegen 11 Uhr in einem Supermarkt in Brinkum-Nord schlichten. Dort hatten ein 91-jähriger, gehbehinderter Mann mit einem Einkaufswagen und eine 69-jährige schwerbehinderte Frau mit ihrem Rollator einen Konflikt um das Wegerecht.