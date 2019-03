Horst Böttcher ist Schuhmacher von altem ehrwürdigen Schlag

Heiligenrode - Von Andreas Hapke. Nein, Schuster möchte Horst Böttcher lieber nicht genannt werden. Das geht noch auf die Anfänge seiner beruflichen Laufbahn in Sudwalde zurück. Sein Ausbildungsmeister habe darauf bestanden, dass Schuhmacher die korrekte Berufsbezeichnung sei. Und so wolle er das auch beibehalten.

Horst Böttcher betreut jetzt dauerhaft die Schuhmacherwerkstatt des Heimatvereins Heiligenrode und beendet damit die knapp dreijährige Vakanz nach dem Tod seines Vorgängers Albrecht Lahnor. „In der Zeit konnten wir das Haus nur aufschließen und die Geräte zeigen“, sagt Ulrich Brauer, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins. „Superglücklich“ sei er über das Engagement des 68-jährigen Stuhrers. „Sachverstand ist das A und O bei den ganzen Geräten hier.“

Ausputz-, Stepp-, Schäfte- und Sattlernähmaschine: „Die Werkstatt ist komplett ausgestattet“, erkennt Böttcher mit fachmännischem Blick. Noch ein paar Arbeitsmaterialen, Kleber etwa, und er könne eigentlich loslegen. Bei den Schautagen des Heimatvereins ist das aber nicht zu erwarten. Schließlich repariert man einen Schuh nicht mal so nebenher. Vielmehr steht der Schuhmacher für Fragen zur Verfügung und erklärt, wie die Geräte früher zum Einsatz kamen.

Privat übt Böttcher seinen Beruf immer noch aus, erneuert Sohlen, Absätze und Spitzen. „Ich habe mein ganzes Leben nichts Anderes gemacht“, sagt er. Der Schuster – pardon: der Schuhmacher – ist bei seinem Leisten geblieben. Zwei bis drei Stunden benötige er für eine Reparatur. Am übernächsten Tag könne der Kunde seine Schuhe wieder abholen. „Der Kleber muss erst einmal aushärten“, begründet er.

+ Früher wurden die Sohlen genagelt. © Husmann

Pro Woche bringen ihm die Kunden sechs, sieben Paar Schuhe in die Werkstatt in Stuhrbaum. „Meist sind es ältere Personen, die das noch von früher so kennen“, sagt Böttcher. Jüngere Leute würden gerne weicheres Schuhwerk tragen, weil dieses bequemer sei, etwa Turnschuhe oder Sneakers. „Die fallen irgendwann auseinander. Da kann man dann nichts mehr machen.“ Nichts machen könne man auch gegen die Entwicklung hin zur Wegwerfgesellschaft, die seinem Berufsstand arg zugesetzt hat. „Wer da Erfolg haben will, muss in die Orthopädie gehen.“

Ihn selbst interessierte der Beruf des Schuhmachers schon in jungen Jahren, „weil ich wegen meiner Kinderlähmung orthopädische Schuhe tragen musste“. Auch deshalb sollte die Suche nach einer Lehrstelle später schnell beendet sein. Gemeinsam mit seinen Eltern und einem Berufsberater war er damals zur Diakonie Friedehorst in Bremen gefahren, um sich dort sämtliche Werkstätten anzuschauen. Schon nach der ersten, der des Schuhmachers, wollte er den Rest nicht mehr sehen. „Ich wusste sofort, dass dies der richtige Job für mich sein würde.“

Lehre in Sudwalde absolviert

Gelernt hat er den Beruf von 1968 bis 1971 in Sudwalde, wo er nach seiner Verrentung im Jahr 1993 weiter mitgeholfen hat. Erst 2017 war damit Schluss.

Bevor die Werkstatt am Pfingstmontag erstmals in diesem Jahr öffnet, wird der Samstagstrupp das Gebäude auf Vordermann bringen. Nächstes Treffen ist am 6. April. „Zudem wollen wir die Elektrik auf nostalgisch trimmen, Schalter und Steckdosen austauschen“, sagt Brauer. Nostalgie ist auch das Stichwort, wenn es um eine neue Pflasterung vor dem Gebäude geht. Doch das sei eher ein langfristiges Projekt.

Die Werkstatt

Die Schuhmacherwerkstatt des Heimatvereins Heiligenrode ist eingerichtet wie zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Maschinen und Zubehör gehörten dem 1963 verstorbenen Schuhmachermeister Hermann Burmester, dessen Erben den Nachlass 1994 dem Heimatverein anvertrauten. Nach einigen Zwischenstationen stellte Claus Müller vom Klosterhof das aktuelle Fachwerkhäuschen für die Werkstatt zur Verfügung.