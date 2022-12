Seckenhausener Eigengewächs: Johanna Nielen ist jahrgangsbeste Staudengärtnerin

Von: Rainer Jysch

Johanna Nielen (25) arbeitet beim Gärtnereibetrieb Pöppel-Stauden in Seckenhausen. Im Sommer hatte sie ihre Ausbildung zur Staudengärtnerin als Jahrgangsbeste in ganz Niedersachsen abgeschlossen. © Rainer Jysch

Als jahrgangsbeste Staudengärtnerin hatte Johanna Nielen (25) im Sommer ihre zweijährige Lehre im Gärtnereibetrieb Pöppel-Stauden in Seckenhausen sehr erfolgreich abgeschlossen. Von der Landwirtschaftskammer war sie in ihrem Ausbildungsberuf zu Niedersachsens Kammersiegerin gekürt worden.

Seckenhausen – In der Berufsschulklasse war sie zudem eine von drei Schülern, die mit der Note 1,0 nach Hause gingen. „Ich habe einfach Spaß am Beruf und lerne auch gerne dafür“, verrät sie ihr Erfolgsrezept. „Und ich habe Glück gehabt, dass ich beruflich das gefunden habe, was mir Spaß macht.“ In ihrem Traumberuf arbeiten zu können, hatte sich allerdings erst im zweiten Anlauf ergeben.

Geboren und aufgewachsen in Xanten am Niederrhein, hatte Johanna Nielen der Studiengang Tourismusmanagement an die Uni in Bremen geführt. Nach dem Abitur war sie zunächst in die Ferne gezogen. Zehn Monate lebte und arbeitete sie in Neuseeland in der Tourismusbranche. Die dortigen Erfahrungen und ein anschließendes Hotelpraktikum hatten ihr das Studium schmackhaft gemacht. „Ich hatte nach dem Abi das Gefühl, ich muss etwas studieren“, berichtet die 25-Jährige. „Das trockene Studium konnte dann aber meine Erwartungen nicht erfüllen.“

Ihr Herz leitete sie zu einem handwerklichen Beruf

Weil sie sehr naturverbunden ist, gerne draußen sei und gerne praktisch arbeite, habe sie „auf ihr Herz gehört“ und sich für einen handwerklichen Beruf entschieden. Im August 2020 hatte sie deshalb eine Lehre bei dem Seckenhauser Familienbetrieb angefangen, um sich zur Staudengärtnerin ausbilden zu lassen.

Aufgrund des Abiturs konnte sie die Lehrzeit von drei auf zwei Jahre verkürzen. Einmal pro Woche war sie zur Berufsschule nach Oldenburg gefahren. Pflanzenkunde, Beetplanungen, betriebliche Zusammenhänge, Politik, Vermarktungskunde und anderes standen dort auf dem Stundenplan.

„Anfangs war es für mich etwas gewöhnungsbedürftig, ausschließlich mit den botanischen, weltweit einheitlichen Namen der Pflanzen umzugehen“, erinnert sie sich an den Beginn ihrer Lehrzeit bei Pöppel-Stauden. Sie lobt ihren Lehrbetrieb, der ihr eine umfassende Praxis und eine fundierte Ausbildung ermöglicht hatte.

Stauden sind vielfältig und faszinierend

„Es gibt ganz viele verschiedene Sorten von Stauden. Die mehrjährigen, krautig wachsenden, winterharten Pflanzen ziehen sich in der kalten Jahreszeit komplett zurück und treiben im Frühjahr erneut aus. Das fasziniert mich. Und im nächsten Jahr stehen dann wieder teilweise zwei Meter große Pflanzen im Beet“, erzählt sie mit Begeisterung.

„Rittersporn, Glockenblume und Chinaschilf sind typische Stauden, wie sie in vielen Gärten zu finden sind“, sagt Johanna Nielen. „Es gibt aber noch sehr viel mehr.“ Sie finde es sehr spannend, dass immer neue Sorten gezüchtet werden und auf den Markt kommen. Im Betrieb habe sie es mit vegetativer Pflanzenvermehrung und mit der generativen Vermehrung über Aussaat zu tun.

Von der Pflege der Jungpflanzen bis zum Verkauf

„Staudenpflanzen zählen zu den nachhaltigen Gewächsen, da sie nicht jedes Jahr neu gepflanzt werden müssen“, erklärt Johanna Nielen. Augenblicklich befinden sich die Stauden quasi im Winterschlaf. „Jede Pflanze hat andere Ansprüche: nicht zu viel gießen und nicht zu wenig. Einige Stauden brauchen mehr Dünger, manche weniger. Manche brauchen die Sonne, andere müssen im Schatten stehen.“

Einige Pflanzen wollen im Frühjahr zurückgeschnitten werden, andere werden im November gestutzt. „Das Schöne hier im Betrieb ist, dass ich alles mitbekommen habe, von der Pflege der Jungpflanzen bis zum Verkauf.“

Wenn Johanna Nielen von ihrer Arbeit erzählt, merkt man, dass es ihre Leidenschaft ist, den Beruf auszufüllen. „Man weiß wie groß die Pflanzen werden, wann sie blühen und was gut zueinander passt.“ Im Frühjahr wolle sie von der Produktion in den Verkauf wechseln und Kundenfragen beantworten, wie: „Was gedeiht wo am besten?“

„Eines Tages den Meister in meinem Beruf zu machen, würde mich schon reizen, weil man dann ja auch wieder Neues lernt und sein Wissen an andere weitergeben kann“, sagt Staudengärtnerin Johanna Nielen.