Sechs Bäume in Seckenhausen vergiftet

Pflanzenschutzmittel in Eiche, Linden und Erlen eingebracht / Gemeinde stellt Anzeige

+ Kaum noch Blätter trägt diese Eiche. Bei ihren Nachbarn sieht das anders aus.

Seckenhausen - Von Andreas Hapke. Ein besonders schweres Umweltvergehen beschäftigt zurzeit die Gemeinde Stuhr. Nach Auskunft ihres Umweltbeauftragten Marc Plitzko hat ein Unbekannter in Seckenhausen sechs Bäume mit einem Pflanzenschutzmittel vergiftet. Der laut Plitzko „unerfreuliche Vorfall“ ereignete sich in der Grünanlage Habenhauser Moor, umweit des Parkplatzes am Ende der Straße „Im Grünen Winkel“. „Wir haben bereits die Polizei eingeschaltet und Anzeige gestellt“, sagt der Rathausmitarbeiter.