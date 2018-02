Schwimmprüfungen damals in Ochtum

Sportabzeichen: FTSV „Jahn“ Brinkum bringt Urkunden und Nadeln für 60 Sportler mit

+ 20 Teilnehmer erscheinen zur Ehrung. Bei den erworbenen Sportabzeichen gibt es einen Rekordhalter : Uwe Ratjen-Wührmann (vorne links). Foto: Büntemeyer

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Den Lohn für ihre körperlichen Anstrengungen nahmen am Sonntag in Brock‘s Haus etwa 20 Sportlerinnen und Sportler in Empfang, die im vergangenen Jahr unter der Anleitung von Kevin Busch die Leistungsabnahme für ein Deutsches Sportabzeichen bestanden hatten.