SFC Rot-Gelb Bremen freut sich über neue Umkleiden in Seckenhausen

Von: Andreas Hapke

Maskottchen Lisa, die sich sonst in einem Liegestuhl im Eingangsbereich des Schwimmbads lümmelt, mit dem ersten SFC-Vorsitzenden Edmund Schröder (l.) und dessen Stellvertreter Klaus Torns. © Andreas Hapke

Der Schwimm- und Fitnessclubs (SFC) Rot-Gelb Bremen freut sich über die Komplettsanierung der Damen- und Herrenumkleiden im Bad von Cordes & Graefe an der Wulfhooper Straße in Seckenhausen. Den Umbau ermöglichte die Erbschaft eines verstorbenen Mitglieds in Höhe von 20 000 Euro.

Seckenhausen – Bitte nicht erschrecken: Seit Neuestem lümmelt sich eine Schaufensterpuppe im Eingang des Bades von Cordes & Graefe an der Wulfhooper Straße in Seckenhausen. Die sportliche Figur im Liegestuhl heißt Lisa und ist das neue Maskottchen des dort beheimateten Schwimm- und Fitnessclubs (SFC) Rot-Gelb Bremen.

Die Leihgabe von Künstlerin Rita Wolff soll gute Laune verbreiten, doch die dürften die Verantwortlichen des SFC ohnehin haben. Nach der 50 000 Euro teuren Komplettsanierung der Damen- und Herrenumkleiden ist die Sportstätte vorerst technisch und räumlich auf dem neuesten Stand. Den Umbau ermöglichte die Erbschaft eines verstorbenen Mitglieds in Höhe von 20 000 Euro. „Ein bisschen Geld hatten wir auch noch“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Klaus Torns. Die ausführende Firma habe alles herausgerissen und erneuert, vom Föhn über die Spiegel bis zu den Spinden.

„Sensationell“: Arbeiten haben nur acht Tage benötigt

Als „sensationell“ bezeichnet es der Vorsitzende Edmund Schröder, dass die Arbeiter dafür gerade einmal acht Tage benötigten. „Auch die Decken sind neu, und die massiven Podeste wurden rausgekloppt und ersetzt. Alles ist neu gefliest.“

Die Mitglieder haben von dem Umbau nichts bemerkt. Dazu nutzte der Verein seine Reinigungspause, in der das Bad ein Mal im Jahr für zwei Wochen geschlossen ist. Diesmal fiel sie zwangsläufig mit der Hausmesse von Cordes & Graefe zusammen. „Da konnten wir die Parkplätze eh nicht nutzen“, erklärt Torns. Im Herbst, wenn das Unternehmen den Vorgarten des Gebäudes neu gestalten lasse, fielen noch einmal Parkplätze weg. Doch dann gebe es eine Alternative auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Schwimmer haben sich für 2024 das Fliesen des Mittelgangs vorgenommen

Die Schwimmer selbst haben sich für 2024 das Fliesen des Mittelgangs vorgenommen, was wieder während der Schließungszeit geschehen soll. Ansonsten stehe vorerst nichts an. „Wir haben während der Pandemie einiges auf Vordermann gebracht“, sagt Torns. Anfang 2022 erhielt die Sauna zwei neue Öfen, laut Schröder eine Energieeinsparung von 25 Prozent. Viele kleinere Maßnahmen kamen hinzu, etwa LED-Beleuchtung und eine Zeitschaltuhr für die Pumpen. Um die Elektrik machte sich der dritte Vorsitzende Burkhard Prawitt verdient.

Trotz der jüngsten Investitionen und einer Preissteigerung von 37 Prozent für Energie im vergangenen Jahr hat der Verein während seiner jüngsten Jahreshauptversammlung keine Beitragserhöhung beschlossen. „Wir haben gut gewirtschaftet“, sagt Torns. Schröder führt die konservative Haushaltsplanung an, in der für dieses Jahr eine Steigerung der Energiekosten von 50 Prozent eingepreist ist. „Das große Problem ist die Unsicherheit, die sich im September 2022 breitgemacht hat. Deshalb haben wir in diesem Jahr sehr viel Sicherheit eingeplant. So viel brauchen wir wahrscheinlich gar nicht.“

Ausgaben für Personal fallen nicht an. Da das Bad nur 1,59 Meter tief ist, reichen dem Verein ehrenamtliche Badeaufsichten. „Da stünden sogar einige noch Gewehr bei Fuß, falls jemand ausfallen sollte“, sagt Torns. Ausgebildete Bademeister müsse der Verein ab einer Wassertiefe von 1,60 Metern haben.

Bis zum Jahresende will der SFC seine Mitgliederzahl auf 600 steigern

Bis zum Jahresende will der SFC seine Mitgliederzahl auf 600 steigern, aktuell sind es laut Schröder 580. „Während Corona ist die Zahl mal auf 420 gesunken“, berichtet der Vorsitzende. Welchen Beitrag der Auftritt bei der Gewerbeschau im April geleistet hat, lässt sich seiner Auskunft nach nicht beziffern. Seine Messeerfahrung als Mitarbeiter von Cordes & Graefe habe ihn gelehrt, „dass man nicht sagen kann, ob ein Besucher aus Interesse an den Stand kommt oder weil er einen Kugelschreiber haben möchte“. Torns jedenfalls sieht das Ziel 600 in greifbarer Nähe. Noch lägen potenzielle Mitglieder „bei 35 Grad am Mittelmeer“.

Der Altersschnitt der Mitglieder liegt laut Vorstand bei 60plus, viele von ihnen kommen jeden Tag, bis zu 50 Prozent nutzen die Sauna. 200 Kinder lernen im Verein schwimmen. Zurzeit bietet der SFC an Abzeichen nur Seepferdchen und Bronze an, damit so viele Sprösslinge wie möglich zum Zuge kommen. Auf der Warteliste stünden die Kids trotzdem noch ungefähr ein Jahr. Wegen der Stammgäste und des Nachwuchses sehen Torns und Schröder im geplanten Hallenbad in Brinkum keine Konkurrenz.

In den Aufwärtstrend mischt sich allerdings die Trauer

In den Aufwärtstrend mischt sich allerdings die Trauer über den Tod Klaus Hollwegs, der vier Jahrzehnte lang gemeinsam mit seinem Bruder Uwe das Unternehmen Cordes & Graefe geführt hatte. Hollweg war ohne Funktion im Verein und auch kein Mitglied, aber ohne ihn würde es den SFC wohl nicht geben. In seine Zeit fiel der Bau eines Ausstellungsbads, von dem zunächst die Mitarbeiter des Unternehmens profitierten. Später wurde es für Externe geöffnet.

Laut Schröder setzte Hollweg auch seine Unterschrift unter die Vereinbarung, die es dem SFC erlaubt, in dem Gebäude des Bads von Cordes & Graefe „auf Lebenszeit“ seinen Vereinssport auszuführen. „Lebenszeit heißt Lebenszeit des Gebäudes“, erklärt Schröder. Das sei im Juni 1977 gewesen und habe weiterhin Bestand.