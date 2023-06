„Retro ist unsere zweite Persönlichkeit“: Syringa Sisters feilen in Stuhr an ihrem Comeback

Von: Andreas Hapke

Teilen

Das Comeback fest im Blick haben die Syringa Sisters (v.l.) Stephanie Schierenbeck, Bianca Becker und Claudia Siemon. Das Trio feilt an seinem ersten Bühnenauftritt nach der Pandemie. © Andreas Hapke

Mit den Syringa Sisters feilt ein in der Region beliebtes Gesangstrio an seinem Comeback. Bianca Becker, Stephanie Schierenbeck und Claudia Siemon hatten ihre musikalische Zusammenarbeit während der Pandemie eigentlich ad acta gelegt. Dann merkten sie, dass ihnen etwas fehlt.

Groß Mackenstedt – Sie singen alles, Lieder aus den 1920er-Jahren bis hin zu modernen Stücken. Und doch machen sie Unterschiede: Barbara Schöneberger ja, Helene Fischer nein. „Wir singen das, wo wir uns wiederfinden. Wir müssen die Lieder fühlen“, sagt die Groß Mackenstedterin Bianca Becker. Sie ist Mitglied der Syringa Sisters, die sich während der Pandemie getrennt hatten und nun an ihrem Bühnen-Comeback arbeiten.

Für das Trio bedeutet die Pandemie die Trennung

Die Nachricht von der Reunion sei „ratzfatz“ rumgegangen. „Wir sind ja nicht unbeliebt“, sagt Becker. Ob in Stuhr, Syke oder Delmenhorst; ob auf Feuerwehrfesten, Open-Air-Festivals, Schlagerpartys, in Seniorenheimen oder bei Oldtimershows: Viele Auftritte lagen hinter den Syringa Sisters, als wegen Corona plötzlich nichts mehr ging. „Man kam nicht mehr auf die Bühne und hatte keine Proben mehr. Jeder kochte sein eigenes Süppchen“, berichtet Claudia Siemon. Für das Trio bedeutete die Pandemie die Trennung. Auch diese Nachricht machte schnell die Runde.

„Wir haben es anfangs mal mit Online-Treffen versucht“, sagt Siemon. Aber laut Becker war das keine Lösung, ebenso wenig wie Mundschutz und Abstand. Und so kam es, dass der Auftritt im Bremer Jürgenshof zwischen zwei Lockdowns im Jahr 2020 für längere Zeit der letzte bleiben sollte.

Sogar beruflich ging für die Musicaldozentinnen Stephanie Schierenbeck und Bianca Becker nichts mehr. Letztere verschlug es zu den Johannitern, als Schichtleiterin der Bremer Impfkampagne. Buchhalterin Siemon arbeitete viel im Homeoffice – und mit dem Nachwuchs im Homeschooling.

„Wir haben Bock aufeinander und Bock aufs Publikum“

Irgendwann war laut Becker der Punkt gekommen, wo „man merkt: Man vermisst etwas“. Die Anfrage eines Bekannten, ob sie nicht doch mal wieder auf einer privaten Feier singen wollten, brachte den Stein ins Rollen. Jetzt wird einmal pro Woche geprobt. „Nicht nur wir, sondern auch unser Publikum darf wieder“, stellt Siemon fest.

„Wir haben uns getroffen, nicht viel geredet, das Mikro angestellt und gemerkt: Das wollen wir zurück“, berichtet Becker. „Und die anderen wollen uns ja auch zurück. Wir haben Bock aufeinander und Bock aufs Publikum“, ergänzt Siemon. Becker: „Wir haben Spaß dran, harmonieren gut. Und endlich können wir uns wieder Klamotten und hochhackige Schuhe kaufen. Privat zieht man solche Sachen ja nicht an.“

Im 2012 gegründeten Trio Nocturno hatten Becker und Siemon eine Pianistin im Boot, der Schwerpunkt lag auf Musik der 19030er- und 1940er-Jahre. In der aktuellen Besetzung gibt es das Trio seit 2015. Mit dem Eintritt von Schierenbeck haben die Frauen ihr Repertoire erheblich erweitert. Die Bandbreite umfasst Lieder aus den 1920er-Jahren bis heute.

Claudia Siemon greift zur Ukulele

Trotz der inzwischen auch modernen Ausrichtung: „Retro ist unsere zweite Persönlichkeit“, stellt Becker fest. Deshalb favorisieren die Frauen weiterhin Stars wie Gitte, Vicky Leandros, die Andrew Sisters und Caterina Valente. Mit Tony Marschall und Rex Gildo haben sie es nicht so, auch wenn diese aus der gleichen Zeit stammen. Becker: „Wir haben überhaupt wenig Lieder von Männern, wenn man von den Comedian Harmonists mal absieht.“ Doch da seien ja diverse Männer dabei, stellt Siemon fest.

Bislang hat das Trio immer auf Deusch gesungen, bei Bedarf englische Stücke umgetextet. „Jetzt wollen wir uns an englisch-sprachige Evergreens herantasten“, sagt Siemon. „Auch, um auf Veranstaltungen wie Stadtfesten mal anders zu wirken“, fügt Becker hinzu. Neu ist auch, dass Siemon hin und wieder zur Ukulele greift. „Schon George Harrison hat gesagt, dass jeder Mensch eine Ukulele haben sollte“, zitiert Siemon den Beatle.

„Wir gehen bei den Feiern auf die Leute ein, sind auf der Bühne immer gut gelaunt, setzen uns bei den Gästen auf den Schoß, tanzen mit ihnen Samba, Standard, Walzer, je nach Bedarf“, erklärt Becker. Deshalb seien sie auch konditionell gefordert. „Wir sind immer in Bewegung.“

„Wir sind Schwestern im Geiste“

Vor allem in Seniorenheimen ist das Trio nach eigener Auskunft gerne aufgetreten. „Da gibt man viel und bekommt viel wieder“, sagt Becker. „Wir bringen Erinnerungen und Frohsinn ins Haus“ fügt Siemon hinzu. „Die Leute können mitsingen, denn die Texte sind bekannt.“

Innerhalb des Trios gilt Claudia Siemon aufgrund ihres enzyklopädischen Wissens als Musikbuchhalterin, Stephanie Schierenbeck als Choreografin der Tänze und Bianca Becker als die Moderatorin, das Sprachrohr. Das lässt zunächst auf unterschiedliche Charaktere schließen. Doch auf die immer wieder mal gestellte Frage, ob sie wirklich Schwestern seien, laute die Antwort: „Wir sind Schwestern im Geiste.“

Information

Wer die Syringa Sisters buchen möchte, kann sich unter 0176/47037874 oder per E-Mail an syringa-sister@ewe.net (Bianca Becker) wenden. Die neue Homepage syringa-sisters.de ist noch in Bearbeitung.