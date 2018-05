Schwerer Unfall auf der A1: Acht Verletzte und mehr als 15 Kilometer Stau

Brinkum - Ein 56-jähriger Mann wurde am Freitag bei einem Unfall auf der A1 zwischen Brinkum und Groß Mackenstedt in Richtung Osnabrück schwer verletzt, sieben Menschen wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich innerhalb der verengten Verkehrsführung einer Großbaustelle.

Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 20-jähriger Sattelzugfahrer auf den Kleintransporter eines 56-Jährigen auf. Dieser wurde auf einen weiteren Sattelzug geschoben, der noch zwei weitere Kleintransporter in die Mittelleitplanke drückte. Die provisorische Mittelleitplanke wurde in die Gegenrichtung gedrückt und zwei weitere in Richtung Hamburg fahrende Autos kollidierten mit der Leitplanke.

Der 56-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sieben weitere Menschen wurden leicht verletzt. Zur Rettung und Versorgung der Verletzten waren zwei Notärzte, vier Rettungswagen sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Brinkum und Groß Mackenstedt im Einsatz. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit.

Die A1 musste in beiden Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu erheblicher Staubildung von mehr als 15 Kilometern in beiden Richtungen. Auf auf sämtlichen Nebenstrecken und im Stadtgebiet Bremen kam es zu Staus. Helfer des Deutschen Roten Kreuzes übernahmen die Versorgung und Betreuung der im Stau feststeckenden Verkehrsteilnehmer.

Gegen 1.30 Uhr konnte die Autobahn in beiden Richtungen wieder freigegeben werden.