Unfall nach medizinischem Notfall: Senior in Lebensgefahr

Ein 71-jähriger Mann ist bei einem Autounfall in Stuhr schwer verletzt worden. Er hatte einen medizinischen Notfall hinter dem Steuer und verlor vermutlich das Bewusstsein.

Stuhr - Zu dem Unfall kam es am Montag gegen 9.50 Uhr in Stuhrbaum. Der 71-Jährige prallte im Einmündungsbereich zur Nikolaus-Otto-Straße zunächst gegen zwei abgestellte Fahrzeuge, eines davon wurde über die Straße in einen gegenüberliegenden Zaun geschleudert. Das teilt die Polizei mit.

Rettungskräfte reanimieren Senior

Der Wagen des Seniors schleuderte zurück auf die Straße und kollidierte dort mit dem Auto eines 34-Jährigen. Anschließend kam der 71-Jährige auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen.

Der Senior musste am Unfallort von Rettungskräften reanimiert werden und kam in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus. Er hatte hinter dem Steuer seines Autos aufgrund eines medizinischen Notfalls vermutlich das Bewusstsein verloren.

Unfallstelle 1,5 Stunden gesperrt

Die Unfallstelle musste für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Durch den Unfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen und den Grundstücken erheblicher Schaden.

