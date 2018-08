Unfall auf der A1 bei Stuhr: Lkw-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Halbseitige Sperrung

Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Stuhr - Ein Lkw-Fahrer wurde am Mittwoch bei einem Unfall auf der A1 zwischen Brinkum und Stuhr in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Die A1 in Richtung Osnabrück ist aktuell (Stand 19.35 Uhr) halbseitig gesperrt.