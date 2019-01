Kollision auf der Blockener Straße: 75-Jähriger schwer verletzt

Stuhr - Ein 75-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Stuhr schwer verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es gegen 9.25 Uhr auf der Blockener Straße, teilt die Polizei mit. Ein 53-jähriger Autofahrer war auf der Blockener Straße in Richtung Alt-Stuhr unterwegs, als er in Höhe der Straße „Am Braunwasser“ aus ungeklärter Ursache in einer Kurve ins Schleudern kam und in den Gegenverkehr geriet.

Dort stieß der 53-Jährige mit dem entgegenkommenden Auto eines 75-jährigen Mannes zusammen. Der 75-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von 32.000 Euro.

