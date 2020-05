Infolge eines schweren Unfalls musste die A1 zwischen dem Dreieck Stuhr und der Abfahrt Stuhr-Brinkum am Dienstagvormittag teilweise gesperrt werden. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Stuhr - Auf der A1 hat es am Dienstagvormittag zwischen dem Dreieck Stuhr und der Abfahrt Stuhr-Brinkum einen schweren Unfall gegeben. Nach ersten Informationen soll ein Auto am Stauende unter einen Lkw gefahren sein. Der Schaden am Auto ist beträchtlich, der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt.

Für die Unfallaufnahme musste eine Fahrspur gesperrt werden, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nach den Aufräumarbeiten ist die A1 mittlerweile wieder voll befahrbar, wie die Polizei auf Twitter mitteilt. Zum genauen Unfallhergang gibt es bislang noch keine Informationen. Laut den Beamten war es am Dienstagvormittag bereits die dritte A1-Sperrung innerhalb kurzer Zeit.