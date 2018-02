Schwerer Crash: Autofahrer flüchtet nach Verfolgungsjagd zu Fuß

Update: Polizei fahndet mit Personenbeschreibung

Stuhr - Zu einer Verfolgungsjagd zwischen dem Zoll und einem Autofahrer kam es am Samstagvormittag durch Stuhr-Varrel. In der Schulstraße verlor der Flüchtende die Kontrolle über seinen Opel und prallte in einen am Straßenrand geparkten Golf Variant. Durch die Wucht des Aufpralls rutschten beide Autos durch einen Zaun in einen Vorgarten.