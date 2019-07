Schweinepfoten im Wald nahe des Kiekutsees entsorgt

Schweinepfoten und trockene Schellfische hat Stephan Schiller in der Nähe des Kiekutsees gefunden.

Stuhr – Stephan Schiller hat am vergangenen Donnerstag beim Morgenspaziergang mit seinem Hund einen unerfreulichen Fund im Wald gemacht: In der Nähe des Kiekutsees stieß er auf illegal entsorgte Abfälle: „Da lagen Schweinepfoten und Meeresfische, Schellfische, rum.“ Durch Zufall sei er darauf aufmerksam geworden.

Er habe den Vorfall den Behörden gemeldet, die der Sache nun auf den Grund gehen. „Dort wird so viel Müll entsorgt“, berichtet der 52-Jährige, der Fischereiaufseher in den Bereichen Bremen und Delmenhorst ist, und deswegen die Gewässer in der Region kontrolliert. Es handle sich um ein Umweltdelikt – und eine Unverschämtheit.

Immerhin, das betont Schiller, seien die Abfälle direkt von der Tierkörperbeseitigung weggeräumt worden. Dennoch: „Sowas das macht kein normaler Mensch. Das gehört nicht in die Wälder.“

Sein Hund sei zum Glück nicht mit den Abfällen in Berührung gekommen. „Ich halte mich an Gesetze und derzeit ist Leinenpflicht“, erzählt er.