Schwarzbauten nachträglich legitimiert

Ausschuss empfiehlt B-Plan-Änderung

+ Im Bereich der Erichstraße stehen 17 Schwarzbauten. Sie dürften eigentlich nur eingeschossig sein. - Foto: Hapke

Brinkum - Von Andreas Hapke. Im Bereich Erichstraße in Brinkum stehen 17 Häuser, die so nicht hätten gebaut werden dürfen. Sie verfügen über zwei Vollgeschosse und verstoßen damit gegen das geltende Baurecht, das ausschließlich eingeschossige Gebäude vorsieht. Deshalb strebt die Verwaltung eine Änderung des Bebauungsplans „Erichstraße“ an mit dem Ziel, den Plan an den abweichenden Bestand anzupassen. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt trägt das mit, er empfahl am Donnerstagabend die nachträgliche Legitimierung bei einer Gegenstimme.