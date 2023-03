„L.O.U.“ – Schülerzeitung der KGS Moordeich in Hannover prämiert

Von: Sigi Schritt

Bilden die Redaktion der Online-Schülerzeitung (v.l.n.r.): Lena Unbehau (12, G 7a), Lorenzo Coste (15, G 10 a), Merla Haug (15, G 10 b), Manar Albalbul (15, R 8 b), Baneen Albalbul (14, G 6 b), Lehrerin Marion Eiskamp sowie Ava Sajadi (15, R 8 b). Nicht auf dem Bild: Mia Matußak (12, G 6 c). © Sigi Schritt

Lou ist nicht nur der Vorname des Sängers Lou Bega, sondern auch der Name eines Actionfilms aus dem vergangenen Jahr. An der Lise-Meitner-Schule in Moordeich hat Lou eine ganz andere Bedeutung: Die drei Buchstaben stehen für Lise online unterwegs – kurz „L.O.U.“.

Stuhr – Gemeint ist eine Online-Schülerzeitung der KGS Moordeich. Die wurde kürzlich in Hannover ausgezeichnet. Stolz zeigen die Moordeicher Nachwuchsjournalisten ihre Urkunde vom Jugendmedienverband Junge Presse: „L.O.U.“ hat beim „Unzensiert“-Wettbewerb für On- und Offline-Schülerzeitungen in Niedersachsen den dritten Platz in der Kategorie Realschulen belegt. Lehrerin Marion Eiskamp erklärt die Kategorie: „Weil an unserer Schule der Realschulabschluss der höchste Bildungsabschluss ist.“

Unzensiert Wettbewerb Der Jugendmedienverband Junge Presse Niedersachsen sucht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil und in Kooperation mit der Julius Rodenberg Stiftung die besten Zeitungen und Blogs an niedersächsischen Schulen. In der Jury sitzt neben zahlreichen Print- und TV-Journalisten auch Christiane Eickmann. Sie ist Geschäftsführerin beim Deutschen Journalisten Verband (DJV) Niedersachsen.

Diese sieben Schüler aus den Klassen sechs bis zehn bilden die Redaktion: Lena Unbehau (12), Lorenzo Coste (15), Merla Haug (15), Manar Albalbul (15), Baneen Albalbul (14) sowie Ava Sajadi (15) und Mia Matußak (12).

„L.O.U.“ hat etwa 100 Artikel, schätzt Lorenzo Coste. Die Schülerzeitung wachse ständig, da ältere Inhalte erhalten blieben.

Besonders beliebt seien zum Beispiel die Steckbriefe der Lehrer, die ihre Vorlieben, aber auch ihre damaligen Hassfächer nennen. Mia Matußak habe sich das ausgedacht, sagt Lorenzo Coste. Der 15-jährige Gymnasiast interessiert sich für Politik und die große Bühne. Er hat die jüngste Bundestagswahl beobachtet und schreibt über das Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP. Seine Informationen bezieht er unter anderem von der Internetseite Tagesschau.de. „Die Quellen binde ich ein“, sagt der Schüler der G 10 a.

Redaktionsteam hat auch ein Video eingebaut

In dem Online-Magazin aus Moordeich ist bestimmt für jeden etwas dabei, sagen die Schüler. Merla Haug interessiert sich für Bücher. Deshalb schreibt sie Rezensionen. Aber nicht nur Inhaltsangaben und Leseempfehlungen zu Abenteuer, Action, Fantasy oder Horror. Sie kennt auch gute Jugendbücher. Außerdem verfasst sie Rezepte und Bastelanleitungen.

Das Redaktionsteam hat auch ein Video eingebaut. Darin kommen Schüler zu Wort, die sagen, was ihnen an ihrer Schule gefällt und was sie stört. Der Unterrichtsausfall werde beklagt. Natürlich seien auch Lehrer ein Thema. Aber es würden keine Namen genannt, darauf habe das Team geachtet. Schließlich könne jeder auf das Magazin zugreifen. Die Nachwuchsjournalisten hätten sich vorgestellt, wie es den Lehrern gehen würde, wenn sie mit Namen im Video auftauchen würden. „Auch Lehrer haben Gefühle“, sagt Manar Albalbul. Es gehe um Persönlichkeitsrechte, die man respektieren müsse.

Jeden Mittwoch treffen sie sich zur Redaktionskonferenz

Dass Beiträge wie das Video über die Schule auf großes Interesse stoßen, freut die Schüler und spornt sie zum Weitermachen an. Jeden Mittwoch treffen sie sich zur Redaktionskonferenz und planen neue Themen. Warum die Schüler dafür ihre Freizeit opfern? Weil sie gerne schreiben und ihre Ideen umsetzen.

Lehrerin Marion Eiskamp unterstützt die Schülerinnen und Schüler. „Ich bin ihr Werkzeug.“ Sie stellt die Inhalte der Schüler auf die Homepage und achtet auf das Urheberrecht. Bilder müssen entweder lizenzfrei oder selbst gemacht sein.

Was wollen die Schüler mit dem Preisgeld von 250 Euro machen? Ein Teil des Geldes soll für die Erdbebenopfer in der Türkei/Syrien gespendet werden, kündigten sie an.

Eins ist klar: Die Schüler wollen bei einer Neuauflage des Wettbewerbs teilnehmen, kündigen sie an.

