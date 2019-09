„Schüler, die streiken, fehlen unentschuldigt“

KGS-Leiter im Interview

+ KGS-Leiter Michael Triebs setzt sich für Projekte zum Klimaschutz an Schulen ein.

Brinkum – An dem Klimastreik am Freitag hat sich die KGS Brinkum ab 12.15 Uhr mit einem Programm ihrer AG Umweltschutz und der Schulimkerei beteiligt. Dafür hat die Schulleitung die Mädchen und Jungen der fünften bis zehnten Klassen nach der fünften Stunde vom Unterricht befreit. Über die Bedeutung des Themas Klimaschutz an der KGS sprach Redakteur Andreas Hapke mit Leiter Michael Triebs.