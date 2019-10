Schüler schnuppern, Firmen werben

Projekt Ausbildung in Stuhr am 21. November in der KGS Brinkum

+ Hoch im Kurs steht bei den Azubis die Autobranche – sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblichen Bereich. Foto: dpa

Stuhr - Von Andreas Hapke. Einen niedrigschwelligen Erstkontakt zwischen Unternehmen und Schülern herstellen – das will das Projekt Ausbildung in Stuhr (AIS), bei dem die Interessengemeinschaften, die Kommune und die KGS Brinkum gemeinsame Sache machen. Auf Vermittlung der Gemeinde treffen sich Schüler und Betriebe am Donnerstag, 21. November, zu qualifizierten Gesprächen in der KGS. Das Projekt soll einen Beitrag zur Behebung des Fachkräftemangels vor Ort leisten. „Die Schüler können schnuppern, die Betriebe für sich werben“, sagt Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier.