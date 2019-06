Schüler der KGS Brinkum meistern die „Big Challenge“

233 Schüler der KGS Brinkum haben sich der „Big Challenge“ gestellt, einem europaweiten Englisch-Wettbewerb.

Stuhr - Die Teilnehmer mussten laut Maj-Britt Anderseck, Fachbereichsleitung Anglistik/Bilingualer Unterricht, in 45 Minuten 45 Fragen im Multiple-Choice-Verfahren beantworten. 629. 176 Schüler aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Skandinavien, Spanien und Österreich nahmen teil.

Im Jahrgang fünf der KGS Brinkum hat Philipp Khenven (vorn, 2.v.l.) am meisten Fragen richtig beantwortet. Er belegt Platz 91 von 4 .839 in Niedersachsen. Leonie Siedekum und Nilia Shemirani landeten in der Schulwertung auf den Plätzen zwei und drei.

Im Jahrgang sechs errang Angelina Root (r.) das beste Ergebnis, gefolgt von Valentino Jastram und Julia Grund. Kai Ströhmann liegt bei den Siebtklässlern vorn. Platz zwei ging an Jacob Rückert, Platz drei an Philipp Emde.

Finja Wähmann (2.v.r.) sicherte sich im Jahrgang acht Rang eins, vor Antonia Mierzwa und Lea Gödecke. Die Top Drei im neunten Jahrgang: Stella Ridderbusch (l.) , Robin-Alexander Gramb und Barirah Bhatti.

Beteiligt waren alle Schulzweige. Die Jahrgangsbesten erhielten eine Powerbank, Zertifikate, und Lektüren. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Preise, die die Wettbewerbsorganisatoren gestellt haben, hat der Schul-Förderverein zusätzliche Preise wie USB-Sticks gestiftet. ks /