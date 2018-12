Horst Harry Bäume gibt Leitung des Brinkumer Shanty-Chors ab

Brinkum/Delmenhorst - Von Janna Silinger. Er geht mit Wehmut. Das sagt er klar und deutlich. Der gebürtige Saarländer Horst Harry Bäume wird im März 80 Jahre alt. Seit 2010 war er ehrenamtlich als Leiter des bekannten Brinkumer Shanty-Chors tätig. Von nun an möchte er sich anderen Dingen widmen. In erster Linie seiner Lieblingsmusik und der Familie.

„Ich bin Baujahr 1939“, erzählt Harry Horst Bäume. 1944 ist er mit seiner Familie nach Bremen gezogen, wo er bis 1971 lebte. Dann verschlug es ihn nach Delmenhorst. Dort lebt er bis heute mit seiner Frau in einem hübschen Einfamilienhaus, in einer ruhigen Gegend. Gearbeitet hat der heutige Rentner als Leiter der Werbe- und Presseabteilung der Firma Atlas Weyhausen. Im Jahr 2000 ging er dann in den Ruhestand. „Dann hab ich mir einen Roller gekauft und bin viel in der Gegend rumgefahren, ich wollte ja nicht in das berühmte schwarze Loch fallen“, erzählt er.

Doch dass das nicht passieren konnte, war im Grunde klar. Denn Bäume hatte schon 1995 vorgesorgt. „Damals suchte ich nach einem Shanty-Chor. Und es sollte der in Brinkum sein, weil das der Beste war“, begründet er seine Entscheidung.

Damals leitete Richard Hannig den Chor. „Er hat das 25 Jahre gemacht“, so Bäume. „Nach nur zwei Jahren wurde ich dann Vorsänger“, erzählt er weiter. Und wenn Hannig mal im Urlaub war, sollte Bäume dirigieren. Also habe es 2010, als Hannig aufhörte, irgendwie auf der Hand gelegen, dass er sein Nachfolger sein könnte. „Da ich allerdings keine Ausbildung hatte, bat ich um die Hilfe einer Stimmenbildnerin.“ Und die sollte er bekommen. Sechs Jahre lang unterstützte ihn Bettina Schmidt, eine ausgebildete Opernsängerin bei der ehrenamtlichen Tätigkeit. Ansonsten sei er weitestgehend in Hannigs Fußstapfen getreten, um den Erfolgskurs des Chors zu halten. Und das hat funktioniert. Allein 2018 hatte die Gruppe 36 Auftritte. Das sei allerdings nicht normal, meint Bäume. In der Regel liege die Anzahl der Konzerte zwischen 20 und 25.

Die 201 Lieder aus dem Repertoire sind auf deutscher, englischer und holländischer Sprache. „Und auf Platt!“, sagt Bäume. Das verstehe er sonst allerdings nicht. „Hört bei ,Moin Moin’ auf“, sagt er lächelnd. Auch, was das Genre angeht, beschränke sich der Chor nicht auf eine bestimmte Musikrichtung. „Klar, Shantys. Aber wir singen auch Gospels oder Dixie-Lieder.“

Der Chor habe derzeit 43 Mitglieder, bei den Auftritten stehen nur 30 bis 35 auf der Bühne. Und man sei stets auf der Suche nach Männern, die mitmachen möchten. Auch gerade junge Männer, betont Bäume. „Derzeit gehört man mit 55 Jahren bei uns zu den Jugendlichen“, fügt er lachend hinzu.

Zur Musik an sich habe der Rentner schon in jungen Jahren gefunden. „Ich habe unter Leitung von Willi Kuntze im Akkordeonorchester mitgespielt“, berichtet er. Das habe ihm sehr viel Freude bereitet, doch als es in die Lehre ging, hörte er auf. „Aber das war schon was ganz Besonderes“, entsinnt es sich.

Und mit der Musik soll auch in Zukunft nicht Schluss sein. Bäume begeistert sich für Dixieland und hat von den Chormitgliedern zum Abschied sogar eine Reise zu einem Festival in Dresden, das sich dieser Musik verschrieben hat, geschenkt bekommen. Darauf freut es sich sehr. Und wer weiß? Vielleicht verschlägt es ihn nach einer Auszeit doch mal wieder auf die Bühne.

Die Leitung übernimmt von nun an eine 25-jährige, ausgebildete Opernsängerin. Das wird für die Mitglieder sicher eine Umstellung, meint Bäume. Aber frischer Wind in den Segeln tue dem Chor ganz bestimmt gut.