Schönheitskur für ein Wahrzeichen

Heiligenrode - Von Andreas Hapke. Wenn die Heiligenroder am 30. April wieder ihren Handwerkerbaum auf der Mühlenwiese aufstellen, dann werden viele Besucher große Augen machen. Lehrlinge des Mink Fahrzeugreparatur- und Lackier-Zentrums sowie der Mink Werbetechnik überarbeiten zurzeit die Figuren und die Tafeln mit den Symbolen für die einzelnen Gewerke. Die Idee zu dem Auszubildendenprojekt hatte Ulrich Brauer, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Heiligenrode. Bei dem befreundeten Firmenchef Michael Mink rannte er damit offene Türen ein.

Insgesamt sind vier Azubis des ersten Lehrjahrs mit der Restauration beschäftigt: ein Karossseriebauer, ein Lackierer und zwei Azubis aus der Schilder- und Lichtreklamenherstellung. Letztere entwerfen anhand von Fotografien am Computer die Grafiken für die einzelnen Figuren und Symbole. Die laminierten Digitaldrucke werden dann als Folien auf den Baum geklebt. Klempner, Schlosser, Zimmermann, Dachdecker & Co werden also gar nicht mehr angemalt.

Die Aufgabe des Lackierers besteht darin, die Tafeln abzuschleifen, wo notwendig zu spachteln und weiße Farbe aufzutragen. „Das ist schon mehr, als er im ersten Lehrjahr machen würde“, erklärt Mink. „Normalerweise lackieren unsere Auszubildenden erst im zweiten Jahr. Vorher ist spachteln am wichtigsten.“ Der Karosseriebauer als Vierter im Bunde hat bereits einen neuen Bäcker erschaffen. „Bei der alten Figur waren die Beine zu spiddelig und schon gebrochen“, erklärt Mink. Auch wenn die Aufarbeitung des Baums in der Firma nebenher läuft, ist sich Mink sicher: „Wir werden rechtzeitig fertig. Bis Ende April ist noch genügend Zeit.“

Dass die Heiligenroder zwischen Mai und Oktober überhaupt dieses zusätzliche Wahrzeichen haben, ist dem damaligen Geschäftsführer des Bremer Warenhauses Horten, Horst Brinkmann, zu verdanken. Brinkmann war 1976 als Modernisierungsbeauftragter der Kaufhauskette von Düsseldorf in die Hansestadt abkommandiert worden. Der zweite Umbau von Horten zu Galeria Horten im Jahr 1989 ging unter anderem mit einer Werbeaktion „Tanz in den Mai“ einher. Dazu zählte auch das Aufstellen eines Handwerkerbaums. „Der stand da, wo sich heute der gläserne Aufzug befindet“, sagt Brinkmann.

Nach einem halben Jahr musste der Baum wieder weg. Wohin, das war für den Horten-Chef keine Frage. Schließlich war er als zugezogener Heiligenroder Mitglied im örtlichen Heimatverein und unterhielt gute Kontakte zu dessen Vorsitzenden Heinz Dieter Wilken. Der wiederum hatte als Inhaber eines Baugeschäfts die Möglichkeit, das gute Stück zu transportieren. „Wir haben den Baum mit einem Kran auf unseren Langholzwagen geladen und sind damit durch Bremen kutschiert“, erinnert sich Wilken.

Inzwischen ist Galeria Horten in Galeria Kaufhof übergegangen, und auch Wilken hat den Betrieb seines Unternehmens eingestellt. Den Handwerkerbaum aber dürfte es nach der jüngsten Aufarbeitung noch ein paar Jährchen geben – zumal ihm selbst der „Anschlag“ 2009 nichts anhaben konnte. Da wurde das 12,43 Meter hohe Wahrzeichen zum ersten und bislang einzigen Mal gefällt, wie in dem Heiligenroder Zeitspiegel von Werner Bohlmann nachzulesen ist. Jugendlicher Leichtsinn und Verwechslung seien im Spiel gewesen.