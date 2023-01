Schnuppern in den Stuhrer Kitas: Informationen und Einblicke für junge Eltern

Von: Rainer Jysch

Der Krippen-Gruppenraum für die Kinder an der Brinkumer Jahnstraße. © Rainer Jysch

Eltern hatten am Samstag Gelegenheit, sich über die 13 kommunalen Kindertagesstätten in Stuhr zu informieren. Nach Auskunft der Mitarbeiterinnen wurde der Schnuppertag in Heiligenrode und an der Jahnstraße in Brinkum gut angenommen.

Stuhr – Eltern, die ihre Kinder für das am 1. August beginnende Kindergartenjahr 2023/24 für eine Betreuung in einer Kindertagesstätte der Gemeinde Stuhr anmelden möchten, wurde am Samstag die Gelegenheit geboten, alle 13 kommunalen Einrichtungen zu besuchen. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr konnten die Mamas und Papas nach vorheriger Online-Anmeldung Zeitfenster von 30 bis 45 Minuten nutzen, um Räume und Personal der Wunsch-Kitas kennenzulernen und ihre Fragen loszuwerden. Die Eltern wurden bereits vor der Anmeldung gebeten, sich möglichst nur für maximal drei Einrichtungen vormerken zu lassen, nur mit einem Elternteil zu kommen und ihre Kinder anderweitig betreuen zu lassen.

„Es haben sich heute 33 Elternteile für einen Besuch bei uns angemeldet“, sagte Ulla Richter. Sie ist seit 2020 Leiterin der Kita in Heiligenrode. Im Juni 2023 feiert die Kindertagesstätte ihr 50-jähriges Bestehen. Vier Kindergarten-Gruppen bieten in der Einrichtung eine Betreuung für die Drei- bis Sechsjährigen von 8 bis längstens 16 Uhr. In einem separaten Gebäude sind die Krippenkinder im Alter von einem bis drei Jahren untergebracht, die von 8 bis 14 Uhr betreut werden. „Bei Bedarf stellen wir auch einen Früh- oder Spätdienst bereit“, erklärte Ulla Richter. 93 Kindergarten- und 15 Krippenplätze stehen in Heiligenrode zur Verfügung. 26 Mitarbeitende als pädagogisches Personal, Unterstützungs- und Hauswirtschaftskräfte kümmern sich von Montag bis Freitag um die kleinen Gäste. Die meisten Kinder nehmen an einem Mittagessen teil, das vor Ort frisch zubereitet wird. Frosch-, Igel-, Schmetterlings- und Mäusegruppe nennen sich die Kiga-Sprösslinge, während die Krippenkinder in der Hasengruppe betreut werden. Jede der fünf Gruppen verfügt über einen eigenen Sanitärraum.

„Ich möchte einfach mal sehen, wie es hier im Inneren aussieht“

Ina (38) hatte sich an diesem Tag zusammen mit anderen Eltern von Erzieherin Monja Grummt über die Kita in Heiligenrode informieren lassen. Für ihren zweijährigen Sohn Jonas sucht sie einen passenden Kita-Platz. Die Lehrerin aus Neukrug wollte sich an diesem Tag noch die Einrichtung in Seckenhausen ansehen. „Es geht mir darum, die Räume kennenzulernen und zu ‚schnuppern’, wie es sich anfühlt und wie es für meinen Sohn in den zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren hier sein könnte“, sagte Ina. Eliah, der Sohn von Jasmin (28) aus Heiligenrode, wird Ende Januar zwei Jahre alt. Die Einrichtung dort ist Jasmins Erstwunsch. „Ich möchte einfach mal sehen, wie es hier im Inneren aussieht“, verrät die junge Mutter, die in der Kita in Stuhr-Blocken als Erzieherin arbeitet.

Auch in der Kita an der Jahnstraße in Brinkum ließen sich mehrere Elternteile in kleinen Besuchergruppen über die Einrichtung informieren. Insgesamt 120 Mädchen und Jungen, davon 60 Krippenkinder, werden in der Einrichtung auf zwei Etagen in drei Kiga- und vier Krippengruppen betreut. Rund 40 Personen, pädagogisches und hauswirtschaftliches Personal, kümmern sich neben der Leiterin Christina Knudsen und ihrer Stellvertreterin Birgit Schütte um den Nachwuchs. Seit einiger Zeit stehen den Gruppen eine moderne Küche und eine helle Mensa zur Einnahme des Mittagessens zur Verfügung.

Erzieherinnen stehen den Besuchern ausführlich Rede und Antwort

27 Elternteile hatten sich an der Brinkumer Jahnstraße für den „Schnuppertag“ angemeldet. Die Erzieherinnen standen den Besuchern ausführlich Rede und Antwort – wie Erzieherin Annika Bollhagen, die detailliert über den Ablauf der Eingewöhnungsphase informierte. „Die Eltern sollen sich ruhig verschiedene Einrichtungen ansehen und vergleichen“, meinte Leiterin Christina Knudsen. Schließlich ginge es ja um einen wichtigen Lebensabschnitt der Kinder.

Natalie (28) aus Brinkum arbeitet in Syke und sucht für ihren sieben Monate alten Sohn Fabio einen Krippenplatz. „Ich habe zwei Termine bei Kitas gebucht und werde mir noch das Haus an der Meyerstraße in Brinkum ansehen“, verriet sie. „Es ist mir wichtig zu sehen, wo mein Sohn zukünftig betreut wird, wo er seine Mahlzeit bekommt und wo er mittags schlafen kann“, sagte Natalie. Sie verließ die Kita in Brinkum mit vielen Informationen und einem guten Gefühl: „Alle meine Fragen wurden beantwortet.“

Anmeldungen für Kita-Plätze nimmt die Gemeinde noch bis zum 31. Januar 2023 erstmalig und ausschließlich online (www.stuhr.de) entgegen.