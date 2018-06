Reges Treiben rund um das Mehrgenerationenhaus beim Bürgerbrunch

Schnittchen, Spiele und Ambiente

+ © Ostrowski Mmh, das sieht gut aus: Im Mehrgenerationenhaus Brinkum gibt es beim Bügerbrunch Schnittchen, die Ehrenamtliche zubereitet und gespendet haben. © Ostrowski

Brinkum - Bereits zum achten Mal ging am Sonntag im Mehrgenerationenhaus (MGH) an der Bremer Straße in Brinkum ein Bürgerbrunch über die Bühne. Die Ehrenamtlichen der Bürgerstiftung Stuhr hatten sich viel Mühe gegeben und das Gelände rund um das MGH in ein Areal voll unterhaltsamer Angebote verwandelt.