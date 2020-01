Schlägertrupps und Blumentombola

Varrel - Von Andreas Hapke. 100 Jahre Sparclub für Heimat- und Brauchtumspflege Varreler Krug – da hat der erste Vorsitzende Jürgen Timm einiges aufzuarbeiten. Schließlich soll pünktlich zur Feier im Mai eine umfassende Chronik vorliegen. Zahlen gibt es reichlich, erst recht bei einem Sparclub, dessen Kerngeschäft das Ein- und Auszahlen von Sparbeträgen der Mitglieder bildet. In Varrel ist fast alles lückenlos nachvollziehbar. „Vom ersten Protokollbuch an“, stellt Timm fest.

Angesichts dieser Faktenflut trifft es sich gut, dass wenigstens die Riege der Vorsitzenden überschaubar ist. In Jürgen Timm hat der Club erst seinen vierten Vorsitzenden – und das, obwohl der Gründungschef Friedrich Cordsen gerade einmal ein Jahr die Fäden in der Hand hielt. Ab November 1921 leitete Heinrich Neumayr den Club mehr als 30 Jahre, so hielt es auch dessen Nachfolger Heinz Mahlstedt. Jürgen Timm wählten die Mitglieder 1985 zu ihrem Vorsitzenden. Eine ähnliche Kontinuität gibt es laut Timm bei den Satzungen, die im Laufe der Zeit nur geringfügigen Änderungen unterlagen.

Aus dem ersten Protokollbuch geht hervor, dass acht Mitglieder am 4. Juni 1920 den Sparclub Varreler Krug ins Leben riefen. Hervorgegangen ist er aus dem Kegelclub Gut Holz, der im Varreler Krug eine Gartenkegelbahn hatte. Timm: „Eine Weile lang existierten beide Vereine noch parallel, doch irgendwann gab es nur noch den Sparclub.“

Erst 2002 haben die Mitglieder die Heimat- und Brauchtumspflege mit in den Vereinsnamen aufgenommen. „Wir haben das alte Sparclubwesen als Brauchtum angesehen. Eine Reihe dieser Clubs hatten sich damals gegründet“, so Timm.

Zweck des Clubs war es, „den Sparsinn seiner Mitglieder zu fördern und zu betätigen sowie einen engeren Zusammenschluss auf der Grundlage wahrer Freundschaft zu pflegen“. So steht es in der ersten, sieben Paragrafen umfassenden Satzung. Im Wesentlichen verpflichtete sie die Mitglieder zu regelmäßigen Einzahlungen und mahnte Manieren im Umgang miteinander an. Wer nicht jeden Monat fünf Mark sparte, musste ebenso 50 Pfennig Strafe zahlen wie jemand, der störte und beleidigte. „Politische Erörterungen“ ahndete der Verein sogar mit einer Mark.

Dies zeigte schon die Richtung an, die zehn Jahre später, in der zweiten Satzung von 1930, festgeschrieben wurde. Darin hieß es, dass der Verein seinem Zweck „unter Ausschluss jeglicher politischer Tendenz“ gerecht werden wolle. „Als die braune Zeit begann, wollten sich die Sozialdemokraten absichern. Die Mitglieder kamen aus beiden Lagern und waren alte Schulkameraden. Sie hatten die Schnauze voll von Politik, Wehrmacht und Militär“, erzählt Timm. Deshalb habe man auch beschlossen, dass die Spareinlagen den Mitgliedern gehören, nicht dem Verein. „So gab es keinen Zugriff auf das Geld.“

Von Beginn an feierte der Club Frühlings- und Sommerfeste, und schon damals zählte die Blumentombola zum festen Programmpunkt der Veranstaltung. Timm berichtet über Ärger mit den Delmenhorster Gastwirten, die die Varreler Zeltpartys nicht akzeptierten. „Für sie gehörten solche Veranstaltungen in den Saal, doch den gab es im Varreler Krug nicht.“

Zur bewegten Vergangenheit des Sparclubs zählt auch die Zeit der Inflation. 2 500 Mark Eintritt mussten Männer für das Frühlingsfest im Juni 1923 berappen, 1 000 Mark die Frauen, 200 Mark die Kinder. Für eine Zeitungsanzeige legte der Club satte 30 000 Mark auf den Tisch.

Ausflüge nach Lilienthal oder in die Steller Heide bezahlte der Club von seinem Konto. Wegen der Inflation stellte er sie vorübergehend ein. Timm: „Weil das Geld immer mehr verfiel, tauschten die Mitglieder den Kassenbestand im Juli 1923 gegen Cognac.“

Ab September 1924 hieß das Sommerfest Varreler Markt, woran sich bis heute nichts geändert hat. Das vorerst letzte Frühlingsfest datiert vom Mai 1939, die Kontobücher hören 1942 auf. „Da waren nur noch wenige Mitglieder vor Ort“, sagt Timm. Unter Neumayr nahm das Vereinsleben nach dem Krieg wieder Fahrt auf.

Meistens gab der Verein die Bewirtschaftung an Gastronomen ab, ab den 1980er-Jahren übernahm er das selbst. In einem Protokoll für Februar 2005 etwa ist die Bestellung von 90 Litern Erbsensuppe bei Schlachter Hoyer vermerkt, „plus 15 Liter für alle Fälle“. Zurzeit hat der Sparclub einen Catering-Vertrag mit dem Bremer Tor.

Als problematisch hat Timm die 1980er-Jahre wegen der „Schlägertrupps“ in Erinnerung, die sich an den Freitagabenden des Marktwochenendes im Umfeld der Jugenddisco auf Gut Varrel aufhielten. „Nur 150 Besucher drinnen und viele Krawallmacher draußen. Wir hatten sogar mal die Polizei mit Hundestaffel vor Ort.“ Aus diesem Grund habe der Club von den Freitagabenden Abstand genommen.

Heute feiert der Club seinen Varreler Markt an jedem zweiten Wochenende im Mai samstags unter anderem mit Flohmarkt, Kaffeetrinken, Live-Musik und der Party „Varrel at Night“, bei der 800 bis 1 000 junge und jung gebliebene Besucher bis 3 Uhr morgens schwoofen; sonntags geht es mit Frühschoppen, Kaffeetafel und einer Blumentombola zum Muttertag weiter. Nur für die 100-Jahr-Feier rückt der Freitag wieder ins Programm: Für den 8. Mai lädt der Club befreundete Vereine und Institutionen ein. Der „normale“ Varreler Markt folgt am 9. und 10. Mai.

Die Spareinlagen der Mitglieder werden jeden Monat geleert und aufs Vereinskonto überwiesen. Aktivitäten wie Ausflüge zahlt der Club aus Beiträgen und Umlagen. Zusammen packten die aktuell knapp 140 Frauen und Männer im vergangenen Jahr mehr als 50 000 Euro auf die hohe Kante. „Das bislang höchste Sparergebnis“, sagt Timm. So kann es natürlich weitergehen.