Schimmelnde Heuberge bedrohen Naturschutzgebiet

Anzeige wegen illegaler Abfallentsorgung

Stuhr - Von Janna Silinger. Gammelnde Heuballen, teerölbelastetes Holz, Asbestplatten. Und das an der Grenze zu einem Naturschutzgebiet. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt derzeit gegen einen Landwirt an der Kladdinger Straße in Stuhr, der auf seinem Grundstück scheinbar allerlei unerlaubten Abfall lagert, wie ein Sachbearbeiter der Polizei in Weyhe berichtet.