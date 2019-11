Schicksal pocht an Pforte der Gutsscheune

Varrel - Von Uwe Goldschmidt. Gekonnt hat die Klassische Philharmonie Nordwest am Freitagabend ihr Herbstkonzert in der Varreler Gutsscheune präsentiert. Auf dem Programm standen von Frederic Chopin das Klavierkonzert Nr. 1 e-moll und für die Freunde Beethovens dessen Sinfonie Nr. 5 in c-moll, auch bezeichnet als Schicksalssinfonie.

Zu Beginn rief Dirigent Ulrich Semrau das Werk Chopins auf. Für den Solopart am Flügel hatte er den gebürtigen Italiener Paolo Francese ausgesucht. Francese ist mehrfacher Preisträger internationaler Wettbewerbe und zählt zu den bedeutendsten Pianisten Italiens.

„Wir haben mit Paolo schon 2003 auf Gut Varrel zusammen musiziert und freuen uns auf ihn und das für Pianisten extrem schwere Klavierkonzert von Chopin“, verriet der Orchesterleiter im Vorfeld des Konzerts. Eine besondere Herausforderung für jeden Pianisten sei Chopins Komposition, sie zähle laut Semrau „zu den gewaltigsten und schwierigsten“. Den aus dem italienischen Salerno stammenden Pianisten Francese schien dies indes wenig zu beeindrucken. Mit Bravour und scheinbarer Leichtigkeit bewältigte er die kapriziösen und technisch anspruchsvollen Läufe und Figuren im Klavierpart. Insbesondere der Basstriller im Coda des ersten Satzes belegte das höchste technische Können des Pianisten.

Voller Spielfreude zeigte sich der 50-Jährige auch in den rasanten Passagen und aufbrausenden Szenen des dritten Satzes im Dialog mit dem Orchester. Das Publikum war völlig begeistert und verabschiedete den Italiener mit lang anhaltendem Applaus.

„Schicksal“ lautete nach Ankündigung des Veranstalters das Thema des Abends. Warum, das wurde nicht erläutert. So war es Aufgabe der zahlreich aus Stuhr und umzu angereisten Zuhörer, dies zu erforschen.

Als „Schicksalssinfonie“ ist die Sinfonie Nr. 5 in c-Moll von 1808 von Ludwig van Beethoven in die Musikgeschichte eingegangen: „Ta-ta-ta-Taaa“ – wohl kaum eine Tonfolge ist weltweit so berühmt wie der Anfang von Ludwig van Beethovens fünfter Sinfonie. Das Eingangsmotiv kommt gerade einmal mit vier Tönen aus. Seinen Beinamen hat das Stück vor allen Dingen Beethovens Sekretär und Biografen Anton Schindler zu verdanken. Als dieser den Komponisten nach dem Eingangsmotiv der fünften Sinfonie fragte, lautete die Antwort: „So pocht das Schicksal an die Pforte.“ Fest steht, dass die Sinfonie in einer Zeit entstand, als Beethoven bereits schwerhörig war und unter Tinnitus litt.

Für die 42 Musiker der Philharmonie Nordwest hatte Orchesterchef Semrau die gewichtige Komposition auf das Programm gesetzt. „Die Fünfte von Beethoven haben wir zuletzt 2011 gespielt. Nach dieser langen Zeit hatte ich einfach wieder Lust, mich mit diesem komplizierten Werk intensiv zu beschäftigen“, erklärt Semrau. Seitdem hat sich das Orchester in der Zusammensetzung verändert.

So entdeckten Kenner neben der Stammbesetzung auch in der Region bekannte Orchesterleiter im Ensemble, etwa Oscar Alemany Lopez am Horn und Martin Howie an der Trompete.

Mit starken Instrumentalisten präsentierte die Klassische Philharmonie Nordwest gewohnt souverän die Werke unter dem unprätentiösen Dirigat Semraus. Am Ende gab es frenetischen Applaus für die Ausführenden, der Ruf nach einer Zugabe blieb allerdings unerfüllt.