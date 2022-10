Schaurig-schöne Kürbis-Gesichter

Von: Rainer Jysch

Besonders die Kinder haben ihren Spaß beim Kürbis-Schnitz-Workshop. © Rainer Jysch

Da kommen Gruselfreunde auf ihre Kosten: Kristina Davis zeigt, wie aus leuchtenden Herbstfrüchten echte Halloween-Hingucker werden

Gr.Mackenstedt. Der Herbst ist eine Jahreszeit, die ganz besonders kreative Möglichkeiten bietet: In Kürbis-Schnitz-Workshops zeigt Kristina Davis (35) aus Groß Mackenstedt Interessierten ganz handfest die Herstellung eines Halloween-Kürbiskopfes. Seit drei Jahren bietet die gebürtige US-Amerikanerin auf Facebook „Wir sind Stuhr“ solche Kurse an und ist damit auf ein wachsendes Interesse gestoßen.

Seit elf Jahren in Deutschland

„Ich kenne diese Bastelarbeiten seit meiner Geburt und konnte mir gar nicht vorstellen, dass diese Tradition hier nicht stärker verbreitet ist. Für mich gehört das jedes Jahr dazu“, sagte Davis, die vor elf Jahren nach Deutschland kam. Im Bundesstaat New York hatte sie ihren deutschstämmigen Mann kennengelernt.

Eine große Rasenfläche im Garten von Kristina, Ehemann Niclas und den drei Kindern Levi (8), Lelia (5) und Elliot (neun Monate) wurde für den Kurs zu einer Freilichtwerkstatt. Im Kreis auf Polstern sitzend machte Kristina Davis die sechs Teilnehmenden mit der Aufgabe vertraut. Eigentlich hätte jeder einen Kürbis mitbringen sollen. Ein benachbarter Landwirt konnte aber mit den sogenannten Laternen- oder Halloween-Kürbissen aushelfen. „Der typische Hokkaido-Kürbis, der für Suppen oder zum Brotbacken verwendet wird, ist aufgrund seiner sehr harten Schale zum Schnitzen ungeeignet“, erklärte Kristina. Die passenden Werkzeuge, kleine Sägen und spezielle Löffel zum Ausstechen und Aushöhlen der Kürbisse, verteilte sie an die Gäste. Bis zu 40 Teilnehmer habe sie in einer Saison bei diversen Kursen bereits unterrichtet, erklärte Davis.

Und dann ging es los: Zunächst wurde eine Öffnung am oberen Teil des Kürbis’ geschnitten, nur so groß, dass man mit der Hand hineinfassen konnte. Da die Halloween-Kürbisse kaum Fruchtfleisch besitzen, ging es nun darum, glibberige Samenfäden und Kerne von der Innenwand zu kratzen und zu entfernen.

Der Fantasie freien Lauf lassen

Danach wurde das Gesicht auf die „schöne“ Seite des Kürbis vorgemalt und ausgeschnitten. Beispiele für Augen und einen zahnlosen Mund hatte Davis als Anschauungsmaterial vorbereitet. „Lasst eurer Fantasie freien Lauf“, ermunterte sie die Teilnehmer, sich selbst ein möglichst gruseliges Gesicht auszudenken, was von den Kindern mit Eifer und Begeisterung in die Tat umgesetzt wurde. Als Belohnung für ihren Einsatz konnten sich die Gäste an gebackenen „Hexenfingern“ bedienen. Die aus Butterkeksen, einer Mandel als Fingernagel bestehenden und mit Marmeladen“blut“ dekorierten Leckereien kamen besonders bei den Kindern gut an.

Haarspray kann helfen

„Ein Kürbis hält je nach Witterung rund zwei Wochen, bis er anfängt zu schimmeln“, erklärte Kristina Davis. „Wir baden daher die Kürbisköpfe einige Minuten in einer Zinkwanne mit Wasser und einem Schuss Chlorreiniger“, verriet sie einen Trick. „Das bringt ein paar Tage mehr.“ Auch Haarspray könne helfen, den Verfall des Kürbis’ zu verlangsamen.

Der diesjährige Schnitz-Kurs war voraussichtlich der letzte, den Kristina Davis anbieten konnte. Sie und ihre Familie möchten im Mai in die USA übersiedeln. Eine Nachbarin wolle dann diese Kürbis-Schnitz-Kurse in Stuhr übernehmen, erklärte sie.

Wie schaurige Gestalten wirken die mit einem Teelicht versehenen Exemplare. © JYSCH_PHOTO