Schaf aus Varreler Bäke gerettet

Varrel - Ein in der Varreler Bäke treibendes Schaf hat die Feuerwehr Stuhr am Freitagabend vor dem Ertrinken gerettet.

Spaziergänger hatten das Tier in dem Bach treiben sehen und den Notruf gewählt. Als erstes traf Ortsbrandmeister Rainer Troue an der Einsatzstelle ein, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Da das Schaf offensichtlich zu ertrinken drohte, sprang er sofort ins hüfttiefe Wasser und sicherte das Tier. Die Einsatzkräfte des kurz darauf eintreffenden Löschfahrzeugs warfen dem Ortsbrandmeister eine Leine zu und zogen beide aus dem Wasser.

Das Schaf konnte dann unverletzt dem mittlerweile ebenfalls eingetroffenen Schäfer übergeben werden. Der nass triefende Ortsbrandmeister wurde „trocken gelegt“, heißt es weiter.