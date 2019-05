Schachmädchen holen sich Bronze

Moordeich – Die Schachmädchen der Lise-Meitner-Schule (KGS Moordeich) gehören zu den besten Mannschaften Niedersachsens. Im Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia belegten die von Juraj Sivulka und Jane Puchter betreuten Spielerinnen den dritten Platz der Wettkampfklasse 2 (Jahrgänge 2002 bis 2005) und wiederholten somit ihren Vorjahreserfolg.

Als Bezirkssieger bekamen es die Schachmannschaft der Lise-Meitner-Schule mit dem Gymnasium Athenaeum Stade, dem Mariengymnasium Papenburg und dem Wilhelm-Gymnasium Braunschweig zu tun. Während sich die späteren Siegerinnen aus Braunschweig und letztendlich auch die Mädchen aus Stade als zu stark für die Moordeicherinnen erwiesen, entbrannte in den Begegnungen gegen Papenburg der Kampf um Bronze. Die Schachmannschaft der Lise-Meitner-Schule zeigte sich als nervenstark genug, um sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde ihre Gegnerinnen zu bezwingen. Mit vier Punkten und insgesamt neun Brettpunkten sicherten sich Sina Milster, Alessia Welge, Lina Zeimet, Anastasia Rippe, Mayla Allhusen, Lena-Marie Schütte und Lia Fiege den dritten Platz.

Die guten Ergebnisse der Moordeicher Schachmannschaften sieht der AG-Leiter Juraj Sivulka in der intensiven Zusammenarbeit mit der Syker Großmeisterin Vera Jürgens. „Für unsere Schule ist es ein Glücksfall, dass die ehemalige Olympia-Teilnehmerin den interessierten Schülern diese Sportart vermitteln darf“, berichtet er in einer Pressemitteilung.