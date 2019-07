Save the world: Kinder hinterlassen kreative Fußabdrücke

+ Unter Leitung von Udo Arndt (l.) setzen die Schüler ihre Ideen um. Foto: Husmann

Heiligenrode - Von Andreas Hapke. Am Fahrradunterstand der Grundschule Heiligenrode laufen am Donnerstagvormittag bereits diverse Fein- und Ausbesserungsarbeiten. Die Viertklässlerin Lilli findet zum Beispiel, dass der Sand vor der Pyramide ruhig noch etwas dunkler sein könnte. Also schnappt sie sich eine Spraydose mit der entsprechenden Farbe und legt los. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Sophie und Juli arbeitet sie an der Betonwand, die das Motto der Graffiti-Aktion der Kunstschule Stuhr (Kuss) vorgibt: „Save the world“.