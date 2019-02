Saskia Becker übernimmt den Taktstock

Brinkum - „So eine harmonische Jahreshauptversammlung hatten wir schon lange nicht mehr“, berichtete der wiedergewählte Vorsitzende des Shantychors Brinkum, Rolf Becker, am Dienstagabend. Die Mitglieder waren in der Heiligenroder „Haifischbar“ zusammengekommen, um zu wählen, zu planen und zurückzublicken.

In seinem Bericht über das Jahr 2018 erinnerte Becker an 40 Auftritte, zwei mehr als im Jahr zuvor. Aber die Beteiligung der insgesamt 38 aktiven Sänger könnte besser sein, merkte er kritisch an.

Musikalische Höhepunkte waren das Konzert im Syker Theater zusammen mit der Gruppe „Godewind“, die Teilnahme am Shanty-Festival in Beckedorf und das Einspielen einer neuen CD - der sechsten des Chores. Becker bedauerte den Rückzug des langjährigen Leiters Harry Bäume, der aus Altersgründen den Taktstock abgegeben hat. Aber der Vorsitzende freut sich darüber, dass das Ensemble in Saskia Becker wieder eine neue Chorleiterin gefunden hat, mit deren Arbeit die Sänger sehr zufrieden sind.

Der Chor hat im vorigen Jahr einige Busreisen unternommen, deren Ziele Düsseldorf, Warnemünde und Quedlinburg waren.

Ehrenmitglied Doris Hofmann leitete die Wahlen, nachdem sie sich im Namen aller Mitglieder bei Rolf Becker „und seiner Crew“ für die geleistete Arbeit bedankt hatte. Alle Wahlen erfolgten einstimmig, der engere Vorstand wurde bestätigt. Auch die übrigen Posten im Ältestenrat, Musikausschuss, Sachwerteverwaltung und Festausschuss wurden wieder besetzt, wobei sich bei den Brinkumer Shantys die Mitglieder freiwillig für diese Aufgaben melden.

In diesem Jahr stehen bereits 17 Auftritte im Kalender. Als Höhepunkt bezeichnete Becker die Teilnahme am Shanty-Festival in Leeuwarden/Niederlande. „Darauf freue ich mich schon.“ bt