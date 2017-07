Sanitär-Firma Waßmann: Insolvenz

Brinkum - Von Anke Seidel. 20 Mitarbeiter sind betroffen: Das Brinkumer Traditionsunternehmen Waßmann hat Insolvenz angemeldet. Seit 1961 – also seit mehr als einem halben Jahrhundert – versorgt der Betrieb Kunden im Bereich Sanitär, Heizung und Klima. Die als GmbH organisierte Firma bietet unter anderem Gas- und Ölfeuerungssysteme mit niedrigem Energieaufwand und sanitäre Anlagen mit zukunftsorientierter Technik an – aber genauso klassische Dienstleistungen wie Klempnerei, Wartungs-, Reparatur- und Notdienst.

Firmenchef Thorsten Waßmann und der vorläufige Insolvenzverwalter Berend Böhme informierten die Mitarbeiter gestern in einer Betriebsversammlung über die Sachlage. Deren Löhne und Gehälter sind zu hundert Prozent über das Insolvenzgeld abgesichert, werden also wie gehabt gezahlt. „Der Betrieb läuft bis auf Weiteres weiter“, erklärte der vorläufige Insolvenzverwalter, „es gibt genügend Aufträge im Haus“.

Die Insolvenz sei, so betonte Böhme ausdrücklich, nicht auf schlechte Arbeit zurückzuführen. Auslöser sei vielmehr ein Großprojekt in Bremen gewesen, bei dem die Kosten auf der Baustelle aus dem Ruder gelaufen seien. Es sei nicht rechtzeitig gegengesteuert worden. Waßmann bestätigte den „steigenden Kostenapparat“.

Gemeinsames Ziel ist jetzt, so die Botschaft des Firmenchefs und des vorläufigen Insolvenzverwalters, die lange Tradition des Hauses auch in der Zukunft fortzusetzen. Daran würden alle arbeiten: „Die Voraussetzungen sind nicht schlecht!“

Druck in der Branche nimmt zu

Die Nachricht von der Insolvenz schockierte Herbert Hahn, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall in Nienburg. Waßmann habe sich immer an die Tarifverträge gehalten, sagte Hahn. Grundsätzlich, so stellte er klar, nehme der Druck in der Branche zu – durch kleine Betriebe mit enorm billigen Preisen, deren Inhaber ihre eigene Arbeitskraft nicht kalkulieren. Die Löhne ihrer Mitarbeiter „liegen erheblich unter dem Tarifvertrag“, so Hahn.

Rund 70 Betriebe sind im Landkreis Diepholz in der Innung für Sanitär, Heizung und Klima organisiert. Insolvenzen seien Einzelfälle, so Innungs-Obermeister Holger Behrens aus Stuhr. Grundsätzlich stellte er fest: „Die Auftragslage ist gut.“ Einerseits gebe es den Trend zur Qualität („die Kunden wollen etwas Gutes für ihr Haus“), und der Notdienst sei ein wichtiges Kriterium. Andererseits biete das Internet Armaturen zu Dumpingpreisen. Diesen Druck müssten die Betriebe, die Fahrzeuge unterhalten, Notdienste vorhalten müssen und ihren Mitgliedern Weihnachtsgeld zahlen, irgendwie auffangen.

In der Gemeinde Stuhr löste die Nachricht von der Insolvenz ungläubiges Staunen und Trauer aus. Der Erste Gemeinderat Ulrich Richter wollte sie nicht kommentieren, weil ihm noch keine konkreten Informationen vorlagen. Die erste stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother zeigte sich tief betroffen: „Waßmann ist eine Institution in Brinkum.“