Sanierte Bassumer Straße bietet Radfahrern nun einen Schutzstreifen durch Brinkum

Von: Andreas Hapke

Teilen

Die Radfahrerin im Hintergrund macht es richtig: Sie befährt den neuen Schutzstreifen – zur Freude von Bürgermeister Stephan Korte und seinen Mitarbeiterinnen Petra Dierks und Ann-Kathrin Dittmer (r.). © Andreas Hapke

Die Sanierung der Bassumer Straße ist weitgehend abgeschlossen. Mit dem neuen Verkehrskonzept sind Radfahrer nun angehalten, die beidseitigen Schutzstreifen zu nutzen. In der Übergangsphase ist aber auch noch das Fahren auf dem Bürgersteig erlaubt, teilt die Verwaltung mit.

Brinkum – Für Radfahrer ist die Verkehrslage in Stuhr innerorts prekär. Häufig müssen sie mit dem Bürgersteig Vorlieb nehmen, und das oft für beide Fahrtrichtungen. Dies birgt nicht nur ein großes Konfliktpotenzial zwischen Fußgängern und Radlern, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit von Unfällen. Auf der Bassumer Straße, so hoffen die Verantwortlichen im Rathaus, hat sich die Lage durch die neue Verkehrsführung entspannt.

Seit Mitte Oktober ist die Sanierung der Straße weitgehend beendet. Was noch aussteht, sind einige Markierungsarbeiten, die bei der aktuellen Witterung auch bald erledigt sein sollten. Zumindest geht die Gemeinde von einer „zeitnahen Fertigstellung“ aus, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Insgesamt haben die Arbeiten 1,3 Millionen Euro gekostet. Darin enthalten sind unter anderem die Erneuerung der Deckschicht, die Entsorgung des alten und teerbelasteten Asphalts sowie gestiegene Baukosten, denn ursprünglich sollte das Projekt 2020 starten. Durch die notwendig gewordene Erneuerung des Regenwasserkanals im Brinkumer Ortskern rutschte es zeitlich nach hinten.

Bestandsaufnahme und Machbarkeitsstudie sind vorangegangen

Vorangegangen waren eine Bestandsaufnahme und eine Machbarkeitsstudie. Wie kann der vorhandene Verkehrsraum aufgeteilt werden, damit er für alle Verkehrsteilnehmer gut und sicher gestaltet ist? Diese Frage hat laut Ann-Kathrin Dittmer, im Rathaus für Tiefbau und Gemeindestraßen zuständig, im Mittelpunkt gestanden.

Den Schwerpunkt der Sanierung aus verkehrlicher Sicht bildet ein 1,50 Meter breiter und beidseitiger Schutzstreifen für Radler auf der gesamten Länge der Bassumer Straße zwischen Kälberstraße und der künftigen Haltestelle Marktplatz (Hotel Bremer Tor). Untersuchungen hätten ergeben, dass es für Radfahrer am sichersten sei, wenn sie im Verkehr mitfließen würden, erklärt Petra Dierks vom Fachdienst Verkehr und Feuerwehr. „Deshalb haben wir sie auf die Fahrbahn geschoben.“

Motorisierter Verkehr soll Geschwindigkeit reduzieren

Damit geht auch die Hoffnung einher, die Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs zu reduzieren. „Lastwagen zum Beispiel können die Radfahrer nicht mehr so einfach überholen“, sagt Dierks. Dazu müssten die Fahrzeuge einen Abstand von 1,50 Meter zum Zweiradfahrer einhalten, ohne den Gegenverkehr zu gefährden.

85 Prozent der Ende April 2019 gemessenen Geschwindigkeiten auf der Bassumer Straße lagen durchschnittlich bei 54 Kilometer pro Stunde (wir berichteten). Und das, obwohl phasenweise nur Tempo 30 erlaubt ist, weil Schulen, Kitas und Volkshochschule zu den Anliegern zählen.

In der Übergangsphase haben Radler vorerst die Möglichkeit, neben der Hauptstraße zu fahren und den Bürgersteig zu nutzen. © Andreas Hapke

An manchen Stellen seien die Schutzstreifen sogar etwas breiter als die vorgeschriebenen 1,50 Meter, berichtet Dittmer. Im Bereich von Bushaltestellen und Verkehrsinseln sind sie unterbrochen, auf der Höhe von Einmündungen rot eingefärbt. Letzteres soll eine Signalwirkung erzeugen.

In dem besonders kritischen Bereich, der Kreuzung Bassumer Straße/Brunnenweg, ist die Fahrbahn verbreitert und eine Linksabbiegerspur in Richtung KGS Brinkum hergestellt worden. Der Vorteil: Linksabbieger blockieren nun nicht mehr den nachfolgenden Verkehr. Dies dürfte sich insbesondere morgens, wenn der Geh- und Radweg voll von entgegenkommenden Schülerinnen und Schülern ist, positiv bemerkbar machen. Auch für Abbieger von der Bassumer Straße zu den Geschäften an der Jupiterstraße und dem Wohngebiet Briseck gibt es jetzt eine Linksabbiegerspur.

Verkehrsteilnehmer müssen sich erst an die neuen Regeln gewöhnen

Laut Dierks müssen sich erst einmal alle Verkehrsteilnehmer an die neuen Regeln gewöhnen. Wie schwer das einigen fällt, berichtete eine Radfahrerin beim gestrigen Vor-Ort-Termin dem Bürgermeister Stephan Korte. „Mir wäre lieber, der ganze Schutzstreifen wäre rot eingefärbt. Das fände ich übersichtlicher“, sagte sie. Und: „Viele Autofahrer halten beim Überholen keine 1,50 Meter Abstand.“

In der Übergangsphase können die Radfahrer weiterhin den Bürgersteig mitbenutzen. „Sie müssen sich aber an die Schrittgeschwindigkeit halten“, betont Dierks. Die entsprechenden Schilder blieben vorerst stehen. Künftig sollen daraus aber reine Gehwege werden. Das Halten und Parken auf den Schutzstreifen hingegen ist ab sofort verboten. Auch Mülltonnen dürfen nicht mehr darauf abgestellt werden. „Wir werden hier den Verkehr überwachen“, kündigt Dierks an.

Gemeinde wird dem nationalen Radverkehrsplan 3.0 gerecht

Mit der „neuen“ Bassumer Straße wird die Gemeinde dem nationalen Radverkehrsplan 3.0 „Fahrradland Deutschland 2020“ gerecht. Unter diesem Namen hat der Bund seine Strategie und Leitlinie für die Radverkehrsförderung bis 2030 verabschiedet.

Darin enthalten sind konkrete Vorschläge und Handlungsempfehlungen unter anderem zur Förderung einer sicheren und lückenlosen Radinfrastruktur sowie zur Verkehrssicherheit. Auch Niedersachsen hat unter der Überschrift „Radverkehr neu entdecken“ ein Fahrradmobilitätskonzept auf den Weg gebracht. Ziel ist es, den Radverkehr noch attraktiver und sicherer zu machen.