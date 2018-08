Salvatore di Fiore ist neuer Vereinswirt des TSV Heiligenrode

Salvatore di Fiore (l.) ist in Heiligenrode vollkommen zufrieden – so wie der TSV, vertreten durch Elke Krebs. Mario Serci ist im Gastraum eines der Gesichter von „La Taverna“.

Heiligenrode - Von Marc Lentvogt. Im Vereinsheim Heiligenrode wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Das ist nicht Salvatore di Fiores Art. Der neue Vereinswirt des TSV ist da strikt. Einen Teller, von dem er nicht essen wollen würde, lässt er nicht an seine Gäste verteilen, ein Gericht, das ihm nicht schmeckt, das soll auch niemand anders essen müssen.

„Es muss top und frisch sein. Wenn du ein Restaurant mit minimalem Aufwand betreiben willst, dann funktioniert es nicht“, sagt di Fiore. Der hohe Anspruch an sich und sein Team wird schon bei den Grundlagen deutlich. Der Pizzateig? „Selbstgemacht. Nach Papas Rezept.“ Der Einstellungstest für einen neuen Koch? „Pasta Aglio e olio. Es ist das leichteste Gericht, weil kaum Zutaten benötigt werden, aber auch das schwerste, weil es perfekt sein muss. Wenn du das nicht kannst, kannst du nichts.“

Di Fiore ist damit aufgewachsen zu backen und zu kochen. Mit 13, 14 stand er nach der Schule in Papas Bäckerei, dann nahm er die Gerüche wahr, wenn seine Mama und die Großeltern gekocht haben, und wollte lernen, es ihnen gleichzutun. „Gastronomie ist mein Leben“, erklärt er – einige wenige Minuten in denen er über das Restaurant redet, reichen, damit daran bei Außenstehenden keine Zweifel mehr bestehen können.

Nach gut drei Wochen Arbeit mit der Inneneinrichtung startete di Fiore am Freitag, 17. August. „Ich wollte an dem Tag nicht. Freitag der 17., das ist in Italien so wie Freitag der 13. in Deutschland.“ Doch alles ist gut gegangen. Der erste Tag war ein Erfolg, die ersten beiden Wochen liefen ebenfalls nach dem Geschmack des Kochs. Für den guten Einstand hat er eine Erklärung: „Tim (Engelke, zweiter Vorsitzender des TSV Heiligenrode, Anm. d. Red.) war von Anfang an, an meiner Seite.“

Derzeit leider nur selten an di Fiores Seite: seine Frau und die beiden Kinder. Sie leben noch bei Celle, wo der Gastronom zuvor tätig war. Aber noch fehlt es an einer Wohnung in Nähe zur Gaststätte. Zu den 13- bis 14-Stunden-Tagen, die sich ergeben, da er den Einkauf selbst erledigt, den Mittagstisch (11 bis 14 Uhr) und das abendliche Angebot (17 bis 22 Uhr) zubereitet, kommen täglich also noch mehrere Stunden des Pendelns dazu. Für seine beiden Herzensangelegenheiten nimmt di Fiore das gerne auf sich.

Der Verein ist froh darüber. Schriftführerin Elke Krebs hat sich am Donnerstag mit an den Tisch gesellt und nur lobende Worte für ihren neuen Vereinswirt übrig. „Es ist sehr wichtig für das Vereinsleben, eine funktionierende Gaststätte zu haben.“ Und, betont sie, es ist ja nicht nur ein Ort für die Menschen im Verein, sondern ein für jeden zugängliches Restaurant.

Wer die Gäste auch sind, di Fiore hofft, dass sie nicht mit Rückmeldungen sparen. Er möchte Positives wie Negatives gleichermaßen erfahren, denn jeder Wunsch könne erfüllt, jedes Problem behoben werden. „Wir werden nicht versuchen, das Problem zu lösen, wir werden es lösen.“ Keine Widerworte erlaubt.

Bei all der Konzentration auf die Wünsche der anderen, was möchte Salvatore di Fiore denn? „Die Familie herholen, eine Pause machen und schlafen und mal eine Partie im Weserstadion anschauen – weil alle hier fanatisch sind. Wenn Werder spielt, ist Heiligenrode eine Geisterstadt.“