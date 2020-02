Chor-Nection feiert am 29. Februar Premiere: Erster Auftritt im Rathaus Stuhr

Stuhr - Ein Chor ohne Nachwuchssorgen und aktuellem Aufnahmestopp für Frauen: So etwas soll es geben in Zeiten, wo jedes Ensemble händeringend nach Verstärkung sucht? Ja, gibt es. Chor-Nection heißt die Gruppe, die personell aus dem Vollen schöpfen kann – mit einer Einschränkung: Männer, die anklopfen, haben bessere Aussichten auf eine Mitgliedschaft.

Knapp elf Jahre nach seiner Gründung feiert der Pop- und Gospelchor eine Premiere: Erstmals tritt er am Samstag, 29. Februar, im Saal des Rathauses auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. „Die Welt braucht Lieder“ heißt das Programm, mit dem Chor-Nection im Sommer vergangenen Jahres bereits in der Delmenhorster Turbinenhalle und in der Grollander Kirche aufgetreten ist. „Wir wollten es noch einmal in Stuhr zeigen“, sagt Leiter Florian Krämer. Das Rathaus hatte er als Ort des Geschehens favorisiert, weil er dort schon einmal mit der Musikschule Reckeweg aufgetreten und damit gut gefahren sei.

Es ist gewissermaßen ein Heimspiel für das 40-köpfige Ensemble, da es seine musikalische Heimat in der Dorfschule Blocken hat. Dort feilen die Sängerinnen und Sänger an ihrem Repertoire, das mehr beinhaltet als bekannte Popsongs aus den vergangenen Jahrzehnten und wenige bekannten Gospelliedern. Es umfasst auch Chorstücke aus weiteren Stilrichtungen und Epochen, etwa aus der Renaissance und der Romantik.

Vielseitig wie ihr Programm wollen die Mitglieder auch ihren Auftritt im Rathaus gestalten. „Einige Lieder singen wir a cappella, andere mit Klavierbegleitung, andere in Begleitung einer Band“, sagt Andrea Pfohl, die bei Chor-Nection für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Am Klavier sitzt Simon Woida, zur Band zählen Tammo und Thomas Reckeweg (Gitarre und Bass).

„Wir versuchen immer, unsere Lieder auswendig vorzutragen und uns lebendig darzustellen – nicht in Reih’ und Glied mit Notenmappe vor dem Gesicht“, sagt Krämer. Das mache nicht nur dem Chor mehr Spaß auf der Bühne, auch dem Publikum gefalle der Blickkontakt. „Das entwickelt eine Eigendynamik“, sagt Andrea Pfohl. Die Konzerte seien geprägt von der Freude am Spielen und der Inszenierung. Teilweise werde auch mit dem Publikum gesungen.

Möglicherweise mache diese Herangehensweise eine Mitgliedschaft im Chor interessant, findet Krämer. Außerdem würden Lieder jüngeren Datums – etwa Skyfall von Adele – junge Leute ansprechen. „Wenn sie dann bei uns mitmachen, finden sie auch Gefallen an anderen Stücken.“

Laut Pfohl ist das jüngste Mitglied 20 Jahre alt, das älteste Anfang 70. Die Mehrheit bewege sich altersmäßig zwischen 40 und 60 Jahren. „Wir haben eine tolle und stabile Männertruppe, könnten aber dort noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen.“

Statt einer klassischen Moderation spannen Briefe der fiktiven Mitsängerin Anne an ihre beste Freundin den Bogen. „Das schafft eine besondere Atmosphäre“, sagt Andrea Pfohl. Unter anderem erzählt Anne, gesprochen vom Chormitglied Martina Behrens, wie es ihr in der neuen Heimat ergeht. Die Freundin rät ihr, einem Chor beizutreten. Anne tut, wie ihr geheißen. Und die Moral von der Geschicht: Für imaginäre Frauen gilt der Aufnahmestopp nicht.