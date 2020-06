„Schneise der Zerstörung“ in zwei Kreisen: Unbekannte zerstören Dutzende Scheiben an Autos und Busstopps

Eine unfassbare Zerstörungswut haben Unbekannte am Wochenende in Stuhr und Weyhe an den Tag gelegt. Sie zerstörten zahlreiche Scheiben von geparkten Autos und Bushaltestellen. Auch im Landkreis Verden ist es wenig später zu derartigen Taten gekommen.

Randalierer zerstören am Wochenende zahlreiche Scheiben von Autos und Haltestellen

zerstören am Wochenende zahlreiche Betroffen sind mindestens die Gemeinden Weyhe, Stuhr, Syke, Verden und Kirchlinteln

Polizei ermittelt - Zusammenhang mehr als wahrscheinlich, aber noch nicht bestätigt

Stuhr/Weyhe/Syke/Verden/Kirchlinteln - Unbekannte Täter haben im Landkreis Diepholz in der Nacht von Freitag auf Samstag in Stuhr und Weyhe eine große Zahl an Sachbeschädigungen begangen. Insgesamt wurden in den beiden Gemeinden mehr als 30 Glasscheiben von geparkten Fahrzeugen und Unterständen an Bushaltestellen zerstört, heißt es in einer Meldung der Polizei in Stuhr und Weyhe. Im Landkreis Verden kam es in den darauffolgenden Nächten am Wochenende zu zahlreichen weiteren Akten der Zerstörungswut.

In Stuhr wurden in Brinkum, Stuhrbaum und Seckenhausen Scheiben zerstört, heißt es unter dem Stichwort „Schneise der Zerstörung“ in der Meldung. In Weyhe erfolgten die Taten in Melchiorshausen, Leeste, Kirchweyhe, Dreye und Sudweyhe. Weitere Taten habe es zudem rund um Syke-Barrien gegeben.

Zeugen gesucht für Randale-Taten in Weyhe, Stuhr und Syke

Nachdem die Polizei über Stunden die einzelnen Sachbeschädigungen aufgenommen hatte, begannen anschließend die Ermittlungen. Die Art und Weise der Zerstörung sei noch ebenso unbekannt, wie die Täter, heißt es weiter. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in der Nacht auf Samstag in Stuhr, Weyhe und Syke Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0421/80660 bei den für Stuhr und Weyhe zuständigen Beamten zu melden.

Wer macht sowas?

In #Stuhr und #Weyhe haben Unbekannte letzte Nacht über 30 ! Glasscheiben von und Bushaltestellen zerstört.

Die #Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, bittet um Hinweise

Im Landkreis Verden waren unbekannte Randalierer sowohl Samstag- als auch Sonntagnacht aktiv, teilte die Polizei Verden am Montagmittag mit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde demnach an der Eitzer Straße, in Höhe der Bahnüberführung, eine Bushaltestelle beschädigt. Die bislang unbekannten Täter zerstörten dabei laut Angaben der Polizei die Glaselemente des Bushaltestellenhäuschens.

Mindestens acht zerstörte Haltestellen im Kreis Verden

In der Nacht von Sonntag auf Montag wiederum sind im Bereich Verden und Kirchlinteln mindestens sieben weitere Bushaltestellen beschädigt worden. In allen Fällen wurde die Verglasung der Haltestellenhäuschen beschädigt oder komplett zerstört. Die Haltestellen befanden sich in Verden/Eitze in Höhe der Firma MARS sowie vor der Parkpalette am Nordertor. Im Bereich der Gemeinde Kirchlinteln wurden zwei Haltestellen in Weitzmühlen beschädigt sowie zwei weitere im Ortskern Kirchlinteln.

Der bislang ermittelte Gesamtschaden dürfte sich im Landkreis Verden auf mehr als 5000 Euro belaufen. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Verden unter der Telefon 04231/8060 entgegen. Ob die Taten alle miteinander in Verbindung stehen, war am Montag noch nicht bekannt. Dass weitere derartige Taten bekannt werden, ist derzeit sehr wahrscheinlich.