Sabine Walcher hilft als Relocation-Beraterin beim Wohnortwechsel

Von: Rainer Jysch

Sabine Walcher (59) aus Stuhr-Moordeich lotst als selbstständige Relocation-Beraterin ausländische Arbeitnehmer durch den deutschen Behördendschungel und hilft bei der Erledigung von Formalien im Gastland. © Rainer Jysch

Sabine Walcher unterstützt ausländische Arbeitnehmer als Relocation-Beraterin beim ihrem Wohnortwechsel in die Bundesrepublik Deutschland. Bei Behörden und Versorgungsunternehmen sind allerlei Formalien zu beachten, um in unserem Land anzukommen.

Moordeich – Sabine Walcher (59) aus Stuhr-Moordeich ist eine der wenigen selbstständigen Relocation-Beraterinnen in der Region. In der Gemeinde Stuhr habe sie mit ihren Dienstleistungen vermutlich sogar ein Alleinstellungsmerkmal. Nach einer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin, einer kaufmännischen Tätigkeit sowie dem Studium der Fach-Journalistik ist sie seit 2005 in ihrer Beratertätigkeit aktiv. Aber was steckt hinter dieser Berufsbezeichnung?

Fach- oder Führungskräfte, auch Trainees, die sich aus dem Ausland auf Arbeitsstellen bei deutschen Unternehmen beworben haben und in ihren Job starten wollen, stoßen zumeist auf einige Hürden. Behördengänge stehen an und viele Dinge sind zu klären und zu erledigen. Da ist eine Arbeitserlaubnis einzuholen, eine Wohnung anzumieten, Energieversorger zu benachrichtigen, der Rundfunkbeitrag anzumelden, das Festnetztelefon und WLan zu ordern, der Führerschein umschreiben zu lassen, ein Bankkonto zu eröffnen, und manchmal sind Schul- und Kindergartenplätze für Familienmitglieder zu organisieren und, und, und.

Vielleicht ist ein Haustier mit dabei, eine Katze oder ein Hund, das am neuen Wohnort nach den Regeln des deutschen Rechts „ankommen“ soll. Viele Dokumente und Urkunden sind beizubringen, zumeist aus anderen Sprachen in beglaubigter Form zu übersetzen und dann möglichst vollständig bei den Behörden einzureichen. Sabine Walcher fungiert wie eine Lotsin, die dem Ausländer durch das Paragraphendickicht des Behördendschungels hilft. „Ich mache alles, was man benötigt, wenn man irgendwo neu hinkommt und man nicht weiß, was man alles braucht und wo man es beantragen muss“, bringt sie ihren Beruf auf den Punkt.

„Arbeitnehmer, die – aus dem Ausland kommend – in Deutschland tätig werden wollen, wissen meist gar nicht, welche Dinge zu erledigen sind“, beschreibt Walcher die Schwierigkeiten, mit denen einreisende Arbeitskräfte konfrontiert werden. „Sie kennen die Stadt nicht, wissen nicht, wo man wohnt. Sie kennen die Behörden nicht, die anzusprechen sind“, zählt sie auf.

Gerade in Bremen sei es durch wochenlange Wartezeiten bei der Behörden-Terminvergabe extrem schwierig. Besonders froh ist sie, wenn jemand ins Umland zieht. „Die Ausländerbehörde in Diepholz und das Bürgerbüro in Stuhr sind da sehr viel schneller. Termine bekomme ich von einem Tag auf den anderen“, lobt sie. Auch in Emden, Aurich und Leer gehe es immer sehr flott. „Viele in den Behörden sind sehr nett und wirklich hilfsbereit. Manchmal brauche ich Nerven wie Drahtseile“, beschreibt sie ihren Arbeitsalltag.

„Ich habe eigene Firmenkunden in Bremen, die mich anrufen oder per E-Mail beauftragen, wenn ich mich um die Angelegenheiten eines Neu-Bürgers kümmern soll“, erzählt die 59-Jährige. „Ich arbeite ferner für andere, nationale Relocation-Services, die vertraglich mit globalen Relocation-Services verbunden sind. Meistens haben diese ihren Sitz in den USA.“ Sabine Walcher ist im Internet unter www.walcher-relocation.com vertreten.

Oft wechseln ihre Kunden aus europäischen Ländern zu einer Arbeitsstelle in Deutschland, grundsätzlich kommen diese aber aus der ganzen Welt. Walchers Tätigkeit erstreckt sich auf das Weser-Emsgebiet und darüber hinaus. Vor allem von Bremer Unternehmen werden ihre Dienstleistungen in Anspruch genommen. „Das was ich mache, ist ein lokales Geschäft, das global gedacht wird“, sagt sie. Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch, Spanisch und Japanisch helfen ihr bei den Aufgaben.

Durch den Brexit haben sich die Arbeitsmöglichkeiten in der Europäischen Union für britische Staatsbürger erheblich verändert. Die Regelung, wonach EU-Bürger ohne Arbeitserlaubnis in jedem EU-Land arbeiten dürfen, existiert für Arbeitnehmer von der Insel nicht mehr. „Die Briten werden jetzt einreisetechnisch und arbeitsrechtlich behandelt wie Amerikaner oder Kanadier“, weiß Sabine Walcher. Ein drei bis sechs Monate gültiges Arbeitsvisum, ausgestellt von der deutschen Botschaft im Ausland, hilft in diesen Fällen, die Zeit bis zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis zu überbrücken.

„Da ich diese Dienstleistung schon so lange ausübe, kenne ich Bremen ‚von innen’. Viele Makler, die bei der Wohnungssuche eingeschaltet werden, sind mir gut bekannt“, erzählt die Stuhrerin. Sabine Walcher kann so mit ihren Insider-Kenntnissen ein Optimum an Wissen vermitteln und Aufgaben zum Vorteil ihrer Kunden übernehmen.

Eine „Feuertaufe“ ist Sabine Walcher kurz nach Beginn ihrer Selbstständigkeit widerfahren, als es darum ging, 110 Fluglotsen, die von Berlin nach Bremen versetzt wurden, innerhalb kurzer Zeit am neuen Standort mit Wohnraum und dem ganzen Drum und Dran zu versorgen.

Eine Herausforderung stellten auch die sechs Katzen dar, die sie bei einer Wohnungssuche berücksichtigen musste. „Das habe ich aber alles hinbekommen“, bestätigt die Relocation-Beraterin.