Runder Geburtstag für das Schachturnier der KGS Moordeich

+ Konzentriert gehen diese beiden Mädchen zu Werke. Foto: JEH

Moordeich - Von Andreas Hapke. Einen runden Geburtstag hat am Dienstagnachmittag das Schachturnier der KGS Moordeich im benachbarten Jugendhaus No Moor gefeiert: Zum 30. Mal trafen sich Mädchen und Jungen aus den ersten bis zehnten Jahrgängen im gesamten Landkreis, um in drei Altersklassen die inoffiziellen Kreismeister auszuspielen. 30 Schüler aus sieben Schulen ließen ihre Köpfe rauchen.