Rund 436 Sportabzeichen gehen nach Weyhe

Ehrung für Erwin Hartmann / Zahl der Prüfer geht zurück

+ Sportlich! Viele Weyher haben sich das Sportabzeichen verdient. Auf dem Bild sind einige von ihnen zu sehen. Foto: HUSMANN

Weyhe – Zur Ausgabe der Sportabzeichen waren am Samstag einige Besucher mehr als im vorigen Jahr in die Grundschule Leeste gekommen, weil der Gemeindesportring den Termin wegen der Zeugnisferien vom ersten auf den zweiten Sonnabend im Februar verlegt hatte. Der neue erste Sprecher des Gemeindesportrings, Hans-Wilhelm Niemeyer, begrüßte die Gäste. Er nahm zum ersten Mal an der Verleihung teil und gratulierte allen, die im vorigen Jahr das Abzeichen erworben haben.