DRK ruft zur Blutspende in Varrel auf

Wegen Corona: Sicherheitsabstand und Lunchpaket statt Büfett

+ Blutspenden sind am 26. März von 15 bis 19.30 Uhr in der Grundschule Varrel möglich. Foto: DPA

Varrel – Auch in Zeiten der Grippewelle, grassierender Erkältungen und des Coronavirus benötigen die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Blutspenden, um Patienten in Notfällen versorgen zu können und Therapien zu ermöglichen. Daher ruft der DRK-Ortsverein Heiligenrode-Groß Mackenstedt für Donnerstag, 26. März, zur Blutspende auf. Zeit und Ort: 15 bis 19.30 Uhr in der Grundschule Varrel.