Ole Lehmann in der KGS: Rührmaschinen und böse Eheringe

Comedian aus Berlin

+ © Ehlers Hüpft gerne in Supermärkten und auf der Bühne der KGS Kirchweyhe: Comedian Ole Lehmann. © Ehlers

Kirchweyhe - „Ihr habt euch eine Eintrittskarte gekauft, und ich soll euch nun fröhlich machen“, stellte Ole Lehmann, Comedian aus Berlin, am Anfang seines Auftritts am Samstag in der KGS Kirchweyhe fest. Dann begann sein abwechslungsreicher Streifzug durch die Welt des Humors, von Lehmann selbst als „kleiner, feiner Soloabend“ bezeichnet.