Rudelsingen im Rathaus

Am Samstag, 8. Februar, kommt das beliebte Format Rudelsingen zum zweiten Mal ins Stuhrer Rathaus. Ab 19.30 Uhr präsentieren

Simon Bröker und Felix Fleischmann Schlager, Pop, Rock und Evergreens. Das Einstimmen ist dabei ausdrücklich erwünscht: „Singen macht doch am meisten Spaß, wenn man laut in der Gemeinschaft mit anderen singen kann“, findet Bröker, der das Rudel anleitet. Gemeinsam mit Fleischmann hat er ein gut zweistündiges Programm entwickelt. Ein Beamer strahlt die Liedtexte an die Leinwand. Die Sänger werden mit Instrumenten und Einspielungen begleitet. Eintrittskarten kosten laut einer Mitteilung des Stuhrer Kulturbüros im Vorverkauf elf Euro (Abendkasse zwölf Euro) und sind unter anderem im Bürgerbüro erhältlich. Foto: Joachim Pantel