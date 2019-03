Gemeinde zeichnet Ehrenamtliche bei Frühlingsempfang mit dem Stuhrer Wolf aus

Stuhr - Von Rainer Jysch. Keine leichte Aufgabe für die sieben Jurymitglieder, die es übernommen hatten, aus einer Liste von 30 Vorschlägen fünf Bürger auszuwählen, die für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Stuhrer Wolf geehrt werden. Seit 2003 gibt es diese Auszeichnung, mit der die Gemeinde Dank und Anerkennung ausspricht. Beim Frühlingsempfang am Sonntag im voll besetzten Ratssaal wurden die diesjährigen Preisträger vorgestellt: Helga Spitzer, Dr. Stefan Koschade, Ann Kathrin Meise, Klaus Lange und Nicole Hormann bekamen jeweils eine Urkunde und eine silberfarbene Anstecknadel, den Stuhrer Wolf.

Bis zuletzt waren die Namen geheim. So war die Überraschung bei vier der neuen Stuhrer Wölfe groß. Ann Kathrin Meise vom Brinkumer Tierheim Arche Noah war bei der Veranstaltung nicht anwesend, ihr wird der Preis nachgereicht.

„Es gibt Menschen, die sind einfach da, ohne Wenn und Aber“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Klomburg. Vielfach würde man diese Personen übersehen, gerade weil es oft äußerst bescheidene Menschen seien, die ihrer eigenen Tätigkeit nicht die ganz große Bedeutung beimessen, so die Vizebürgermeisterin. „Dazu gehören die Ehrenamtlichen.“

Jurymitglied Willi Waßmann (Bereich Soziales) stellte die anderen Mitglieder des Gremiums vor: Eva Gidion (Frauen), Andrea Radoy (Umwelt), Margrit Unger (Kultur), Cord Tinnemeyer (Jugend) und Bernd Ostrowski (Sport). Als Jury-Vorsitzender und Vertreter des Rates und der Verwaltung fungierte Bürgermeister Niels Thomsen. Intensiv habe man sich mit den eingereichten Vorschlägen auseinandergesetzt, versicherte Waßmann. „Alle Personen hätten es verdient gehabt, hier und heute den Wolf zu bekommen“, resümierte er.

Margrit Unger machte mit ihrer Laudatio den Anfang und erklärte, warum Helga Spitzer den Stuhrer Wolf verdient hat. Als Kopf einer Stuhrer Musikgruppe leitet sie auch den Programmausschuss des Gemeindekulturrings und ist somit mitverantwortlich für den Ablauf des jährlichen Gemeindekulturfestes. „Da musst du Helga fragen“, heiße es stets, wenn Probleme auftreten.

Andrea Radoy stellte die Leistungen des Preisträgers Dr. Stefan Koschade beim Verein Pro Ehrenamt heraus. Mit seiner ruhigen, freundlichen Art sei es ihm gelungen, Jugendliche für ein Ehrenamt in der Gemeinde zu begeistern. Seit vielen Jahren sei er außerdem „mit Herz und Hand“ aktives Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft „Mehr Grün für Stuhr“, die sich mit dem Anlegen von Babywäldern in der Gemeinde einen Namen gemacht hat.

Für die verhinderte Jurorin Eva Gidion ehrte Andrea Radoy die ehrenamtliche Mitarbeiterin des Brinkumer Tierheims Ann Kathrin Meise, die sich für das Wohl von Katzen, Kaninchen und Hunden einsetzt. Seit fast zehn Jahren kümmere sie sich insbesondere um herrenlose Hunde. Mit dem Gassigehen und einem treuen Hundeblick habe alles angefangen. Aus dem Tierheimalltag sei ihre Hilfe nicht mehr wegzudenken, so Radoy. „Sie verdient unsere höchste Anerkennung.“

Cord Tinnemeyer hob in seiner Laudatio das Engagement von Klaus Lange hervor, der seit vielen Jahren zunächst als Übungsleiter und später als Abteilungsleiter des FTSV Jahn Brinkum jugendliche Leichathleten trainiert. „Er verbringt täglich bis zu acht Stunden auf dem Sportplatz oder in der Halle“, stellte Tinnemeyer heraus. Viele Wochenenden seien mit Wettkämpfen ausgefüllt und als ehrenamtlicher Fitnesstrainer der Ersten Fußball-Herren „bringt er die Jungs richtig auf Trab“. Auch kümmere er sich um die Pflege der Sportanlagen. Uneigennützig setze er sich so für Belange der Gemeinde ein.

Juror Bernd Ostrowski hatte es übernommen, die Leistungen von Preisträgerin Nicole Hormann aufzulisten. Zum einen engagiert sich die neue Wölfin in der Kirchengemeinde Seckenhausen bei der Arbeit mit Kindern. Verschiedene Veranstaltungen wie das Krippenspiel werden von ihr organisiert, geplant und geprobt. Auch im Vorstand des Fördervereins der Grundschule in Seckenhausen ist sie tätig. „Wenn Hilfe gebraucht wird, ist sie da“, fasste Ostrowski zusammen.

Preisträger und Juroren trugen sich nach der Preisverleihung ins Goldene Buch der Gemeinde ein. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Trio um Jens Schöwing (Klavier), Barbara Rößler (Klarinette) und Christian Frank (Kontrabass).

Gudrun Klomburg lobte die neuen Wölfinnen und Wölfe, die nun das „Rudel“ der bisher 77 Preisträger ergänzen: „Ehrenamt ist nicht nur Arbeit, die nicht bezahlt wird, vielmehr ist es Arbeit, die unbezahlbar und unverzichtbar ist.“