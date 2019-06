Die Geschäftsstelle der Kreissparkasse Brinkum: Der Rubel rollt seit 100 Jahren

Brinkum - Für die Geldgeschäfte der Brinkumer Bevölkerung reichte über Jahrzehnte ein kleines Haus an der Bassumer Straße 21 (Restaurant Romantica). Die Kreissparkasse Syke, früher Kreissparkasse Grafschaft Hoya, zog am 23. Juni 1919 dort ein. Sonntag ist sie also seit 100 Jahren durchgängig im Ort präsent. Die Filiale unter Leitung von Rainer Troue ist heute an der Bremer Straße 2 angesiedelt.

Zeitweise war die KSK in Brinkum sogar an zwei Standorten vertreten. Denn als das Geschäftsaufkommen mit den Jahren anstieg, entschloss sich das Kreditinstitut 1975 zur Eröffnung einer zweiten Anlaufstelle an der Bahnhofstraße. Dort war ein Bedarf wegen des neuen Neubaugebiets „Hinter der Bahn“ entstanden. Das Gebäude am Bahnübergang beherbergt heute Ärzte und Firmen.

Im Bestreben, die Finanzdienstleistugen an einem Standort zu bündeln, zog die KSK 1987 in den Neubau an der Bremer Straße, wo sie Teil einer Eigentümergemeinschaft ist. Zeitgleich wurde die Filiale an der Bassumer Straße aufgegeben, etwas später auch die an der Bahnhofstraße. Der Neubau, für den alte Brinkumer Gebäude wie die Post und die Essigfabrik weichen mussten, ging mit der Neugestaltung des Zobs einher.

+ Der zweite Standort: Die KSK eröffnet 1975 zusätzlich an der Bahnhofstraße. Fotos (2): KSK



Die Belegschaft der Bahnhofstraße sei zunächst traurig über den Auszug gewesen, erinnert sich der damalige Filialleiter Christian Vollrath. Doch der Übergang sei „sehr harmonisch“ verlaufen, zumal alle Mitarbeiter übernommen wurden. „Die Arbeit hat sich auch nicht großartig verändert“, sagt Vollrath, der Ende Oktober 2002 in den Ruhestand ging.

Damals waren laut Troue „in absoluten Spitzenzeiten“ 50 Mitarbeiter in Brinkum tätig. Das hing mit der hauseigenen Kreditabteilung zusammen, die erst im Jahr 2003 nach Syke zog. „Es war gesetzlich vorgeschrieben, das Kreditgeschäft vom Verkauf zu trennen“, erklärt Troue. Den frei gewordenen Platz nutzten die Brinkumer für die Einrichtung von Beratungsbüros – der größte von mehreren Umbauten in der 32-jährigen Geschichte der Filiale. Aktuell sind dort 22 Mitarbeiter tätig sind.

Troue hält seit zehn Jahren die Fäden in der Hand. Die Filiale an der Bahnhofstraße hatte er noch als Azubi kennengelernt. „Ich erinnere mich an die große Glasfront im Schalterbereich“, erzählt er. „Da musste man schon etwas lauter sprechen, damit einen der Kunde versteht.“ Heute gehe es im Privatkundenbereich offener zu.

+ Aller guten Dinge sind drei: Seit 1987 ist die KSK an der Bremer Straße für ihre Kunden da. Foto: Ehlers

Bürokratisierung und Digitalisierung nennt Troue als weitere Änderungen, speziell in seiner Zeit als Filialleiter. „Der Gesetzgeber hat sich viele Sachen einfallen lassen, die wir umfassend beachten müssen. Hauptsächlich dienen sie dem Schutz der Verbraucher“, sagt er. Und was die Digitalisierung angeht: „Die galoppiert.“

Doch trotz Online-Banking sei an den Schaltern in Brinkum noch einiges los. „Der Zahlungsverkehr ist zwar rückläufig, weil die Leute mehr von zu Hause aus machen. In Sachen Wertpapiere aber ist der Beratungsbedarf weiterhin groß. Und wenn Sie zum ersten Mal ein Haus kaufen, hilft Ihnen Check 24 auch nicht mehr.“

Für Troue haben auch ganz kleine Filialen wie die in Fahrenhorst noch ihre Berechtigung. „Betriebswirtschaftlich mag das nicht sinnvoll sein, aber wir stehen zu der Fläche.“ Die Schließungen in Ristedt und Dreye seien Ausnahmen. „Es geht nicht nur um Gewinnmaximierung.“

Hinsichtlich des Geschäftsvolumens ist Brinkum die größte der KSK-Geschäftsstellen. Troue führt das auf die vielen Stuhrer Gewerbegebiete zurück, aber nicht nur: „Wir haben auch viel in Bremen zu tun.“

Dass die Filiale innerhalb des Ortes in ein viertes Gebäude zieht, kann sich Troue weder kurz- noch mittelfristig vorstellen. Trotzdem stehen mit der Entwicklung des Brinkumer Ortskerns Veränderungen an, wenn auch nur außerhalb des Hauses. Dafür wünscht sich Troue ein „attraktives Umfeld mit Aufenthalts- und Lebensqualität. Also nicht unbedingt ein Supermarkt direkt gegenüber.“ Darüber hinaus müsse der Investor die Parkplatzproblematik im Auge behalten. Denn in dem zentralen Gebäude seien nicht nur die KSK, sondern auch Ärzte und Anwälte untergebracht. Deren Mitarbeiter und Kunden würden auch künftig mit Autos nach Brinkum kommen.