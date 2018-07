McDonalds lässt Parkplatz in Groß Mackenstedt überwachen

Rote Karte für Fremd- und Dauerparker

Der Schein trügt wohl: Nach Auskunft von Franchise-Nehmer Bernd Oude Hengel sind die Parkplätze bei McDonalds zu Stoßzeiten wegen der Fremd- und Dauerparker oft knapp.

Groß Mackenstedt - Von Andreas Hapke. Die Firma „Park & Control“ (PAC) übernimmt nach eigener Auskunft ab heute die Überwachung eines Privatparkplatzes an der Straße „Am schwarzen Moor 3“ in Groß Mackenstedt. Über den Namen des Kunden wollte das Unternehmen aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben. Unter der Adresse sind jedoch lediglich das McDonalds-Restaurant (offizielle Firmierung: O.H. Systemgastronomie) sowie das McCafé aufgeführt.