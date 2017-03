Statt in die Biotonne in den Kochtopf

Fahrenhorst - Von Angelika Kratz. Einen Spaziergang durch das Kräuterjahr bietet Roswitha Bittner im Fahrenhorster Mehrgenerationenhaus erstmalig am morgigen Sonnabend von 14 bis 17 Uhr an. „Altes Wissen – neu entdecken“ ist Motto der Kräuterkundlerin, die ihre umfangreichen Kenntnisse in einer Heilpflanzenausbildung im Jahr 2013 in der Heilpflanzenschule Terra Arcanum in Oldenburg erworben hat.

Seit dieser Zeit wurde im Hause Bittner vieles ausprobiert. Wichtig war, die grünen Zutaten mit Leichtigkeit in den Alltag zu integrieren. Salate und die heutzutage so beliebten Smoothies sind bei Roswitha Bittner und ihrer Familie längst mit Zutaten von Wildpflanzen aus dem eigenen Garten oder der Natur rund um Stührmanns Höhe in Groß Mackenstedt sehr beliebt. Der nach Möhren schmeckende Giersch, der zudem noch eine wahre Kaliumbombe ist, oder Bärlauch mit seinem Knoblaucharoma ergänzen hervorragend den Vitalstoffbedarf.

„Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel, und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein“, ist ein uralter Spruch, der nichts an Gültigkeit verloren habe. Getrockneter Weißdorn mit Melisse schmecke als Tee nicht nur hervorragend, sondern senke auch den Blutdruck. „Ich bin keine Therapeutin, nur eine Kräuterkundlerin“, betont Roswitha Bittner. Längst sagt sie den vermeintlichen Unkräutern in ihrem großen Garten nicht mehr den Kampf an. So darf auch der einst gehasste Ackerschachtelhalm, die Brennessel, der Giersch und der Gundermann wachsen, damit sie der Gesundheit zuliebe geerntet werden können.

Bittner möchte ihr mittlerweile großes Wissen und ihre Erfahrungen ehrenamtlich weitergeben. Die jeweils monatlichen Exkursionen durch das Kräuterjahr stehen stets unter einem neuen Thema, und so können alle Interessierten ohne Fortsetzungszwang teilnehmen.

Der erste Termin gilt dem gegenseitigen Kennenlernen bei Kräutertee und einem anschließenden Spaziergang. „Was wächst am Wegesrand?“. Dieser Frage können die Gäste bereits im zeitigen Frühjahr nachgehen. Bewährte Teerezepturen sollen ebenfalls im Mittelpunkt stehen. Die Getränke sind für die Entgiftung des Körpers nützlich.

Am 22. April dreht sich dann alles um Wildkräuterköstlichkeiten für eine entschlackende und fit machende Suppe. Wildkräuterhausmittel werden mit dem belebenden Weißdorn am 20. Mai hergestellt, und am 15. Juli dreht sich alles um Kräutersalz und Pesto. Die Herstellung einer Kräutersalbe hat Roswitha Bittner für den 26. August geplant, und am 23. September geht der Spaziergang durch das Jahr mit der Anlage einer Wildkräuterhausapotheke zur Unterstützung der Abwehrkräfte zu Ende.

Die Ausflüge gehen bei jeder Wetterlage über die Bühne. Festes Schuhwerk und ein Spankorb mit einem scharfen Küchenmesser sind für die Streifzüge durch die Natur sinnvoll. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Nutzen wir dieses Geschenk der Natur“, animiert Bittner, den wintermüden Organismus mit den grünen Kraftpaketen der Natur wieder in Schwung zu bringen.

Eine Kursgebühr entsteht nicht, eventuell anfallende Materialkosten werden umgesetzt. Treffpunkt ist am 25. März um 14 Uhr das Mehrgenerationenhaus in der Fahrenhorster Kapelle, Am Warwer Sand 2.