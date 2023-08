„Roland schall flegen“: Heimatbühne Stuhr probt für ihre aktuelle Komödie

Von: Rainer Jysch

Die Proben der Heimatbühne Stuhr für das neue Stück „Roland schall flegen“ laufen auf Hochtouren. Am 27. August ist Premiere im Stuhrer Rathaus. Insgesamt sieben Darsteller treten auf. Im Bild (v.l): Erika Schleisiek, Björn True, Stephanie Mittelstädt und Rieke Wendelken-Barniske. © Rainer Jysch

In einer großen, landwirtschaftlich genutzten Halle in Stuhr-Blocken herrscht eine gelöste Stimmung. Das Ensemble der Heimatbühne Stuhr hat viel Spaß bei den Proben für ein neues Theaterstück, das am Sonntag, 27. August, im Ratssaal des Stuhrer Rathauses Premiere feiern soll: „Roland schall flegen“ (Roland soll fliegen), so der Name des Stückes.

Stuhr-Blocken – Die plattdeutsche Komödie aus der Feder von Hans Gnand ist allerdings für die älteren Mitglieder der Heimatbühne nichts Neues. „Wir haben das Stück bereits am 2. Oktober 1994 in Stuer, einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern am Rande der Mecklenburgischen Seenplatte, im Fritz-Reuter-Kulturpalast aufgeführt“, erinnert sich Horst True aus der Laienspielgruppe. „Mitten in der Aufführung fing es an zu regnen. Und da regnete es auf der Bühne fast genauso schlimm wie draußen“, schwelgen die Darsteller, die dabei gewesen waren, in Erinnerungen.

Damals, kurz nach der Wende, sei man samt Bühnendekorationen mit Gastspielen in den neuen Bundesländern unterwegs gewesen, um Gelder für Renovierungsarbeiten, wie beispielsweise an der Stuerer Fachwerkkirche aus dem 18. Jahrhundert einzuspielen. Das Ensemble sei damals privat untergekommen. „Ungers haben beim Pastor in einem Bett geschlafen, in dem auch schon der Humorist Loriot genächtigt haben soll“, berichtet True amüsiert.

Die Handlung des Drei-Akters

Zur Handlung des Drei-Akters: Herma de Ries (gespielt von Stephanie Mittelstädt), die Frau des Tierarztes Roland de Ries (Björn True) hat in einem Preisausschreiben den Hauptpreis gewonnen – eine Flugreise nach Indien. Der Tierarzt hat allerdings entsetzliche Angst vorm Fliegen, was keiner im Dorf wissen soll. „Ich habe keine Flugangst, ich habe Prinzipien“, so Roland de Ries. Der Familienfrieden gerät ins Wanken, weil Roland die Reise auf keinen Fall antreten möchte und er deshalb einen Plan ausheckt.

Lieschen Halvekatt (Barbara Wendelken), die schrullige Alte aus dem Dorf, trägt mit ihrem Gerede zur Missstimmung bei Familie de Ries bei. Tante Ubine (Erika Schleisiek), die Schwägerin des Tierarztes, bemüht sich, wieder Ordnung ins Familienleben zu bringen. Sie unterstützt Anja de Ries (Rieke Wendelken-Barniske), die Tochter von Roland und Herma, damit sie ihre große Liebe, den Architekten Hanno Haag (Kevin Ansorge) heiraten kann. In einer weiteren Rolle spielt Herr Pufahl (Hartmut Trapper), Vertreter der Firma Kröger & Co., die das Preisausschreiben veranstaltet hat. Regisseurin Margrit Unger wird bei den Aufführungen als Souffleuse tätig werden.

Das Laien-Ensemble der Heimatbühne Stuhr freut sich über weitere Mitspieler. Wer Lust hat, in einer lockeren Gruppe und in guter Atmosphäre mitzumachen, kann gerne einer der Vorstellungen kommen oder die Akteure bei Facebook ansprechen. „Plattdeutschkenntnisse sind bei uns keine Voraussetzung“, heißt es in dem Flyer zum aktuellen Theaterstück.