„Rock am Wall“ lockt fast 100 Gäste nach Brinkum

Von: Rainer Jysch

Die Band Jaime übernahm den Auftakt bei „Rock am Wall“. Die Band besteht aus Schülern der KGS Brinkum und genoss somit einen Heimvorteil. © Rainer Jysch

Eine erfolgreiche Premiere hat das Festival „Rock am Wall“ am Samstag gefeiert. Fast 100 Gäste waren in den Jugendtreff Haus am Wall gekommen, um sich drei Nachwuchsbands anzusehen, die sich der Rockmusik verschrieben haben.

Brinkum – Das Orga-Team um Hausleiter Alexander Hohmann, Eva Darleen Dombrowski, Tobias Niehaus, Wiebke Frese, Anna Köster, Kirsten Nietzold, Tessa Bräuer und Streetworker Julian Jacquot hatte ganze Arbeit geleistet, um das kleine Festival auf die Beine zu stellen. Knapp 100 Besucher wollten sich das Musik-Ereignis von 19 bis 23 Uhr nicht entgehen lassen.

Jede der drei Bands spielte zehn Songs, wobei der Eintritt für die Zuhörer mit drei Euro (ein Euro pro Band) moderat ausfiel. Kostenfreie Ohrstöpsel gab es auf Wunsch an der Theke. Von dort wehte der Duft von frisch gebackenen Brezeln durch das Foyer des Jugendtreffs. Derweil waberte Kunstnebel über die kleine Bühne, die mit buntem LED-Licht effektvoll ausgeleuchtet wurde. „Let’s rock and have fun!“, rief Eva Darleen Dombrowski den Gästen zur Begrüßung zu.

Premiere im Haus am Wall

Zum ersten Mal stellten sich regionale Bands im Haus am Wall einem breiten Publikum mit ihrer Musik vor. Eine ganz besondere Premiere verzeichnete die Band Jaime mit Dylan (16), Jules (17) und Jannes (17), die sich mit Indie-Rock die Gunst des Publikums eroberten und viel Beifall einheimsten. Für sie war es der erste große Auftritt vor Publikum überhaupt. Erst ein halbes Jahr spielen sie in der jetzigen Zusammensetzung. Viele ihrer Stücke sind Eigenkompositionen, etwa „Love Song“ und „Suburban Girl“. Das letztere Stück sei geschrieben worden, weil in der Welt nicht alles richtig läuft, wie man weiß. „Und da könnt ihr jetzt eure Aggressionen raus lassen“, lud Jannes zum Mitsingen ein. Ihren sehr melodischen Song „Rain Storm“ gaben die drei Schüler der KGS Brinkum als Zugabe.

Finale des Bremer Schulrockfestivals im Schlachthof

Im zweiten Teil des Festivals bestiegen die sieben Mitglieder von The Rookies aus Hoya mit Frontfrau Gesa Ehlers (17) die Bühne. „Nicht zu überhören – schwer zu fotografieren“, heißt es auf ihrer Internetseite. Die Band spielt in der aktuellen Konstellation seit einem Jahr zusammen und hat sich vor allem mit Pop-Punk einen Namen gemacht.

Die Gruppe weist bereits diverse erfolgreiche Auftritte vor, wie Anfang 2023 beim Finale des Bremer Schulrockfestivals im Schlachthof. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte ließ es sich damals nicht nehmen, mit den Rookies ein paar Riffs auf der E-Gitarre zu spielen. Für ihr cooles Konzert in Brinkum hatte die Band mit „I’m just a kid“, „1985“ und „Time to say goodbye“ schöne Songs mitgebracht, die sie semi-professionel vortrugen und ihr Publikum begeisterten.

Iced Chocolate Empire nennt sich die Band, die sich auf Modern Metal spezialisiert hat und beim Publikum gut ankam. © Rainer Jysch

Abschließend setzte die fünfköpfige Band Iced Chocolate Empire (ICE) aus dem Bremer Umland einen tollen Schlusspunkt an das Festival-Programm. Das Publikum rückte für diesen Auftritt bis an die Bühnenkante heran, um nichts zu verpassen. Die in der aktuellen Formation seit 2021 bestehende Modern-Metal-Band ließ es ordentlich krachen. Mit dem Stück „All for nothing“, ihre erste Single, ernteten die 18- bis 22-jährigen Musiker um Lead-Sänger Jannick Schwarm und Tamino Bösche viel Applaus. Gefühlvolle und zweistimmige Passagen und Metalscreams zeichnen die vorgetragene Set-Liste aus. Das Publikum ließ mit stürmischem Applaus keinen Zweifel aufkommen, dass ICE mit ihrer Musik-Richtung den Geschmack der Zuhörer getroffen hatte.

Den Organisatoren vom Haus am Wall ist es bei der Festival-Premiere gelungen, eine perfekte Mischung verschiedener Stilrichtungen zu präsentieren, die bei dem jungen Publikum sehr gut ankam.