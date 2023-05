Rock am Wall: Festival-Premiere im Brinkumer Jugendtreff

Von: Andreas Hapke

Pop-Punk bieten The Rookies aus Hoya an. © Gemeinde

Das Jugendtreff Haus am Wall in Brinkum veranstaltet am Pfingstsamstag erstmals das Festival „Rock am Wall“. Dort gibt es Pop-Punk und Metal zu hören.

Stuhr – Der Brinkumer Jugendtreff Haus am Wall feiert am Pfingstwochenende eine Premiere: Erstmals lädt die Einrichtung für Samstag, 27. Mai, zu einem Konzert in ihren Räumen ein. Drei kleinere Auftritte von Nachwuchsbands aus der Region stehen auf dem Programm. Beginn ist um 19 Uhr.

„Rock am Wall“ ist ein Festival für Jugendliche ab 14 Jahren ‒ Betreuer sind vor Ort

Schon das Silverstorm-Festival im vergangenen Jahr habe gezeigt, dass die Jugendlichen hungrig nach Kultur seien, stellt Alexander Hohmann, Leiter des Hauses am Wall, fest. „Vor allem nach der schweren Corona-Zeit war das ein großer Erfolg. Und da dachten wir uns: Wir machen das dieses Jahr wieder und tragen das mal zu uns in den Jugendtreff.“

Das Festival richtet sich an Kinder ab 14 Jahren. „Es ist eine Veranstaltung der Kinder- und Jugendhilfe. So können Eltern ihren Nachwuchs mal zu einem Konzerterlebnis schicken. Die Betreuer sind ja vor Ort. Es kann also nichts passieren.“

Sie sind voller Vorfreude auf das Festival Rock am Wall: (v.l.) Alexander Hohmann (Leiter Haus am Wall), Dylan (Band Jaime), Jannick Schwarm (Iced Chocolate Empire), Jules, J (beide Jaime), Tobias Niehaus (Praktikant im Anerkennungsjahr im Haus am Wall) und Mitorganisatorin Eva Darleen Dombrowski. © Andreas Hapke

Das Team des Jugendhauses ist nach eigener Auskunft froh, dass es gleich drei ambitionierte Bands gewonnen hat. Eine davon ist Iced Chocolate Empire, eine fünfköpfige Gruppe aus dem Bremer Umland, die im vergangenen Jahr schon mit Auftritten auf der Breminale und dem Autumn Moon Festival auf sich aufmerksam gemacht hat. Laut Mitteilung wartet sie mit einer großen musikalischen Bandbreite auf, die von „harten Metalriffs bis hin zu ruhigen Gitarren-Melodien reicht und sich am besten als Modern Metal“ bezeichnen lässt. Erst vor knapp zwei Jahren gegründet, haben die Musiker im Dezember ihre erste Single samt Video in Eigenproduktion veröffentlicht.

Das „Rock am Wall“-Line-up: Iced Chocolate Empire, Jaime und The Rookies

Nach Auskunft von Mitglied Jannick Schwarm hatte Iced Chocolate Empire bereits 2022 Kontakt mit Sozialarbeiterin Kirsten Nietzold. Damals sei es um einen Auftritt auf dem Silverstorm gegangen. „Das hat sich aber nicht ergeben“, berichtet Schwarm. Anfang des Jahres habe Nietzold noch einmal wegen eines Festivals im Jugendtreff angefragt. „Wir sind dann mit in die Organisation eingestiegen und waren zwei Mal da, um das Equipment des Hauses zu testen. Danach haben wir angefangen, andere Bands anzuschreiben.“

Zum Beispiel Jaime, drei Schülerinnen und Schüler der KGS Brinkum, für die es laut Mitglied J (ausgesprochen Jay, wollte mit seinem Künstlernamen genannt werden, die Red.) „der erste große Auftritt“, sein wird. „Wir sind sehr aufgeregt. Das Programm steht aber schon, nur der Feinschliff fehlt noch.“ Die Gruppe hat sich ganz dem Indie-Rock verschrieben. Beim Silverstorm war J nach eigener Auskunft noch als Zuhörer und Hobbyfilmer zugegen. „Ich fand das Festival von der Idee her schön“, sagt er. Den Auftritt seiner Band bei Rock am Wall habe er in einem Gespräch mit Alexander Hohmann im Jugendtreff unter Dach und Fach gebracht.

Iced Chocolate Empire ist bei der Premiere dabei. © Gemeinde

Auch die dritte Combo im Bunde, die Rookies, hatte Schwarm angeschrieben. Er habe sie selbst beim Bremer Schulrock-Festival gesehen. „Und ich fand sie sehr überzeugend.“ Auf den Tipp hin hat sich Hohmann die Gruppe selbst noch mal online angesehen und entschieden, dass „sie ganz gut ins Line-up passen. Sie haben schnell zugesagt, obwohl sie aus Hoya kommen – was ja schon ein bisschen weiter weg ist“.

Die Rookies hätten sich 2022 „mehr und mehr in Richtung Pop-Punk orientiert“, heißt es in der Mitteilung. Sie würden das Konzert „mit ihrem bunten Soundmix aus harten Gitarrenriffs und gefühlvollen Akustikballaden“ abrunden.

Team Jugend möchte die Kulturszene beleben und neue Genres präsentieren

Laut Hohmann hat das Team Jugend vor, die Kulturszene zu beleben. „Wir probieren das jetzt mal mit einem anderen Genre“, kündigt er an. Während das Silverstorm-Festival noch im Zeichen von Rap, Hip-Hop, Elektro und Alternative Pop stand, also eine bunte Mischung bot, kommt nun die Rockmusik zum Zug.

Eva Darleen Dombrowski, die bei der Organisation des Festivals mithilft und sich um das Catering kümmert, spricht trotzdem von einer „großen Vielfalt, weil in diesem Themenbereich gleich drei verschiedene Genres“ vertreten seien: Modern Metal, Indie Rock und Pop Punk. Für die Jugendlichen sei die Veranstaltung „eine Chance, ein Live-Konzert in der Umgebung zu sehen, das nicht den Idealen entspricht, was sie sonst so hören“.

Eintritt Tickets für Gäste ab 14 Jahren gibt es zum Preis von drei Euro an der Abendkasse. Der Jugendtreff Haus am Wall an der Bassumer Straße 70 ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Weitere Infos gibt es im Haus am Wall unter 0421/891671 oder per E-Mail.

„Wir wollen mal ein anderes Publikum anlocken, es ein bisschen heterogener gestalten“, ergänzt Hohmann und betont, dass „jeder die Chance bekommen soll, das Konzert zu besuchen. Wir machen es so niedrigschwellig wie möglich“. Zum einen durch den Jugendtreff auf dem Gelände der KGS, „den sie kennen, den sie quasi jeden Tag besuchen“. Zum anderen durch den geringen Eintritt von drei Euro. Hohmann spricht von einem symbolischen Preis von einem Euro pro Band. „Wahrscheinlich ist es für viele Leute das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ein Live-Konzert hören“, vermutet er.

Laut Eva Darleen Dombrowski rechnen die Veranstalter mit rund 100 Besucherinnen und Besuchern. „Wir werden Bänder rausgeben, sodass die Leute raus- und reingehen können.“